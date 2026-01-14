2026. január 15., csütörtök

Előd

Korrupciós ügyek Ukrajnában

Képviselők megvesztegetésével gyanúsították meg Julija Timosenkót

MH/MTI
 2026. január 14. szerda. 20:13
Julija Timosenko volt ukrán kormányfőt, az ellenzéki Haza párt frakcióvezetőjét képviselők megvesztegetésének kísérletével gyanúsították meg az ukrán korrupcióellenes hatóságok.

Korrupciós ügyek Ukrajnában
Julija Timosenko volt ukrán miniszterelnök
Fotó: AFP/Anadolu/Anadolu Agency/Emin Sansar

Az Ukrajnai Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Ügyészség (SZAP) kedden közölte, hogy leleplezték az egyik parlamenti frakció vezetőjét, aki képviselők megvesztegetésére tett kísérletet „megfelelő” szavazásért bizonyos törvényjavaslatok mellett vagy ellen. A korrupcióellenes hatóságok nem nevezték meg a politikust.

Timosenko szerdán erősítette meg, hogy pártja irodájában házkutatásokat tartottak. A parlament plenáris ülésén felszólalva a vádakat „teljes mértékben megalapozatlannak” nevezte, és kijelentette, hogy azokra „semmiféle bizonyíték nincs”.

A képviselőnő elmondása szerint kedd este több mint harmincfős, felfegyverzett rendfenntartó csoport lépett be a pártirodába bírósági határozat és a szükséges dokumentumok bemutatása nélkül. Állítása szerint megtagadták tőle, hogy ügyvédet hívjon.

A politikus arról is beszélt, hogy a nyomozók hozzáfértek a magántelefonjához, valamint lefoglalták a frakció munkadokumentumait, köztük a parlamenti szavazások elemzéseit, amit a képviselői tevékenységbe való beavatkozásnak nevezett. Szavai szerint a rendfenntartók széfet kerestek az irodában, és lefoglalták a személyes megtakarításait is, amelyek – mint mondta – szerepelnek a vagyonnyilatkozatban.

Timosenko a rendfenntartók lépéseit összefüggésbe hozta azzal, hogy frakciója korábban bírálta a NABU és a SZAP munkáját, valamint saját nyilvános álláspontjával egyes törvényhozási kezdeményezések kapcsán.

„Ez nem korrupcióellenes munka” – jelentette ki, hozzátéve, hogy a történteket olyan szintű „jogfosztásnak” tartja, mint amilyen Viktor Janukovics Moszkva-barát exelnök idején volt jellemző.

