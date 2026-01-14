Fokozódik a feszültség Emmanuel Macron bevándorláspolitikája miatt

A francia elnök migrációs intézkedései és a közbiztonsági válság olyan társadalmi feszültséget generálnak, hogy a kérdés várhatóan a 2027-es elnökválasztás egyik központi témájává válik.

Franciaországban 2015 óta más európai államokhoz hasonlóan a migráció az egyik legfontosabb politikai ügy. A terrortámadások, a külvárosi zavargások és az iszlamista radikalizáció miatt a bevándorlás nemzetbiztonsági és közbiztonsági kérdéssé vált, amely a 2027-es francia elnökválasztás egyik fő témája lehet – írja Soós Eszter Petronella, Franciaország-szakértő a Migrációkutató Intézet cikkében.

A francia belügyminisztérium nyilvántartása szerint 2024-ben mintegy 6 millió külföldi és összesen 7,7 millió bevándorló élt Franciaországban. A második és harmadik generációs migrációs hátterű franciák azonban statisztikailag „eltűnnek”, miközben a közbeszéd gyakran őket is bevándorlóként kezeli - írja a hirado.hu.

A legtöbb menedékkérő a Maghreb-térségből és Afganisztánból érkezett Franciaországba, miközben a bevándorló népesség lassan, de folyamatosan nő. A belügyminisztérium adatai szerint évente 150–170 ezer fővel bővül az EU-n kívülről érkezők száma, miközben ennél jóval többen kapnak új tartózkodási engedélyt.

Az illegális migráció szintén óriási kihívást jelent Franciaországnak, amely becslések szerint évente legalább ötszázezer és egymillió fő között lehet.

A feszültséget tovább fokozza, hogy az állami egészségügyi segély (AME) mintegy 1–1,2 milliárd euró francia adófizetői pénzt költ az illegális bevándorlók egészségügyi ellátására. A francia jobboldal már régóta támadja az ingyenes ellátást, amely nagyfokú visszaélésekhez vezet.

2023-ban már egy kormányzati rendelésre készült jelentés is arról írt, hogy nehéz kiszűrni azokat a csalókat, akik illegális migránsként regisztrálják magukat, hogy megkapják az AME támogatását.

A Migrációkutató Intézet elemzése szerint a bevándorlás kezelése jelentős állami forrásokat emészt fel, mégis korlátozott eredményeket hoz. A közvélemény gyakran a kiutasításoktól vár megoldást, ám ezek végrehajtása rendkívül nehéz, és a határozatok mindössze tizedét hajtják végre ténylegesen. Ennek oka a jogi akadály, az adminisztráció és az érintett országok együttműködésének hiánya, ami a migráció kérdését külpolitikai problémává is teszi.

Franciaország Algériával fennálló kapcsolata szintén kulcsfontosságú a migrációs politikában. Egy 1968-as kétoldalú megállapodás kedvezményeket biztosít az algériai állampolgároknak, amely évi kétmilliárd euró költséggel is járhat.

Ezt a kedvezmény szintén egyre több francia politikus bírálja, a jobboldal pedig teljesen felmondaná vagy szigorítaná az egyezményt. A francia kormány ezzel szemben óvatosabb, mivel a kabinet véleménye szerint az együttműködés biztonsági és külpolitikai szempontból is fontos.

A francia közbiztonság új korszaka: terrortámadásoktól a radikális iszlamizációig

Emmanuel Macron elnöksége alatt a migráció kérdése egyre szorosabban kapcsolódott össze a közbiztonság, a rendőrség szerepe és a társadalom problémáival. A vita fókuszába migrációs hátterű fiatalok és a rendőrség viszonya került, miközben a közbeszédet évek óta uralják a rendszerszintű rasszizmusról és a hatósági erőszakról szóló vádak, amit főképp a baloldal tematizált.

A megítélést tovább rontotta, amikor 2023-ban egy rendőrségi ellenőrzés alatt lelőtték az algériai származású, 17 éves Nahel Merzouköt. Az esetet követő napokban országos szintű zavargások törtek ki Franciaországban, amelyek erőszakos összecsapásokká fajultak a tüntetők és a rendőrség között. A tiltakozók tömegesen gyújtottak fel autókat és rongáltak meg épületeket.

A közösségi médiában szerveződő erőszakos akciók jelentős anyagi károkat okoztak, amelyben a vizsgálatok szerint a politikai indulat mellett a csoportdinamika is szerepet játszott. Habár az érintett rendőrt gyilkosság vádjával bíróság elé állították, az ügy a hatóságok felé mutatott bizalmi válságot tette láthatóvá.

A közbiztonsági feszültségek mellett a szélsőséges iszlamizmus elleni fellépés továbbra is a francia állam egyik legfőbb prioritása maradt. A nagyszabású terrortámadásokat azonban felváltották az egyéni, gyakran online radikalizálódó elkövetők.

2025-re megjelent az iszlamista beszivárgás fogalma, amely már nem elszigetelt közösségekre, hanem intézményi, helyi és digitális hálózatokra utal. Az erről készült állami jelentés a Muszlim Testvériség franciaországi jelenlétét emelte ki, hangsúlyozva a mozgalom társadalmi és politikai beágyazottságát.

Egy új felmérés viszont lényeges kérdéseket vet fel a vallásgyakorlás és a radikalizmus összefüggéséről, amely heves politikai vitákat váltott ki.

Az Ifop közvélemény-kutató intézet felmérése szerint a francia muszlimok számottevő része szimpatizál bizonyos iszlamista álláspontokkal, és sokan a vallási normákat a francia jog fölé helyezik, különösen a fiatalabb korosztályokban.

A radikális baloldal ezt iszlamofóbiaként értelmezett politikai támadásként kezelte, míg a jobboldal vizsgálóbizottságokkal és további szigorításokkal válaszolt. Az elemzés szerint a migráció, az iszlám és a közbiztonság kérdései a közbeszédet és a 2027-es francia elnökválasztást is alapjaiban meghatározhatják.