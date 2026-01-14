Az Egyesült Államokban élő ukránok félnek kimenni az utcára, mert attól tartanak, hogy a bevándorlási hatóság letartóztatja őket – erről számolt be egy ukrán nő a közösségi oldalán, miközben több, hozzá hasonló helyzetben lévő ukrán is ugyanezt a tapasztalatot osztotta meg.

Sonya elmondása szerint egy barátját letartóztatták, pedig 2026 októberéig érvényes munkavállalási engedélye volt. Hozzátette, hogy az eset nem egyedi, és sok ismerőse került ilyen helyzetbe.

Korábban egy másik ukrán menekült egy videóban mutatta be a bevándorlási hatóság kemény munkáját az Egyesült Államokban, és arról számolt be, hogy az Egyesült Államokban ugyanúgy vadásznak az ukránokra, mint Ukrajnában.

Szintén a közelmúltban egy ukrán nő, akinek férjét az Egyesült Államokban letartóztatta az ICE bevándorlási rendőrség, kijelentette, hogy az Egyesült Államokból deportált ukrán férfiakat Ukrajnában azonnal a TCC (sorozóiroda) fogadja. Hozzátette, hogy az embereknek nem adják meg a lehetőséget, hogy önállóan távozzanak, összepakolják a holmijukat és kiválasszák, hogy melyik országba költözzenek.

A Strana információi szerint tavaly novemberben 50 ukrán állampolgárt deportáltak az Egyesült Államokból, akiket közvetlenül Ukrajnába szállítottak, Lengyelországon keresztül.

Mindeközben Ukrajnában továbbra is változatlanul folytatódik a kegyetlen kényszersorozás. A hirado.hu beszámolója szerint a hadköteles korú ukrán férfiak egy része magánvállalkozásoknál próbál rejtőzködni a toborzótisztek elől. A munkaerőhiánnyal küzdő cégeknél ezek a férfiak gyakran lakhatásért, bújtatásért és minimális bérért vállalnak munkát, miközben a hatóságok elől igyekeznek elkerülni a behívást.