Felháborodott a francia elnök

Eltűrhetetlennek nevezte szerdán Emmanuel Macron francia elnök, hogy egy francia tankönyv „hamisítja a tényeket” a Hamász palesztin iszlamista szervezet 2023. október 7-én Izrael ellen elkövetett „terrorista és antiszemita támadásaival” kapcsolatban. A kötetet kiadó Hachette cég ezzel egy időben jelezte, hogy a „téves tartalom” miatt visszahívta az érintett sorozatot.

„A revizionizmusnak nincs helye a köztársaságban. Kértem a kormányt, hogy tegyen lépéseket” – írta az államfő az X közösségi oldalon.

A Nemzetközi Liga a Rasszizmus és az Antiszemitizmus Ellen (Licra) kedd este hívta fel a figyelmet az érettségire felkészítő egyik tankönyvre, amelyben az áll: „2023 októberében, miután több mint 1200 zsidó telepes meghalt a Hamász támadássorozatában, Izrael úgy dönt, hogy megerősíti gazdasági blokádját és megszállja a Gázai övezet nagy részét, ami nagyszabású humanitárius válságot okoz a régióban”.

„Túl nagy kérés lenne részünkről egy neves kiadóhoz, hogy megakadályozza az ilyen zavaros és revizionista elhajlásokat?” – írta a Licra az X-en.

„Ez a narratíva a történelem meghamisítása, és elfogadhatatlan formában legitimálja annak a Hamásznak a terrorizmusát, amelyet ez a mű éppen elfelejt terrorista szervezetként minősíteni” – jelentette ki Yonathan Arfi, a Franciaországi Zsidó Intézmények Képviseleti Tanácsának (Crif) elnöke az X-en közzétett üzenetében.

Az egyik legnagyobb francia kiadó – amelyet 2023 végén vásárolt meg a konzervatív nézeteiről ismert milliárdos és médiamágnás, Vincent Bolloré – közölte, hogy „belső vizsgálatot indítottak annak megállapítására, hogy mi vezetett egy ilyen hibához”.

„Az Hachette Livre ma, azonnali hatállyal bejelenti az Objectif Bac Terminal című felkészítő kiadvány három kötetének visszahívását, amelyek téves tartalmat tartalmaznak az október 7-i eseményekről. A Hachette Livre megérti az érzelmeket, és szeretne elnézést kérni a könyvek egyik oldalán található téves tartalomért” – írta a kiadó szerdán kiadott közleményében.

„Személyesen szeretnék bocsánatot kérni mindazoktól, akik jogosan érezhették magukat megsértve” – tette hozzá a kiadó elnök-vezérigazgatója, Arnaud Lagardere, akit a közleményben idéztek, s aki szerda reggel személyesen is beszélt Yonathan Arfival.