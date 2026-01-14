Elbuktak a francia kormány elleni bizalmatlansági indítványok

Elutasította szerdán a francia Nemzetgyűlés a radikális baloldali Engedetlen Franciaország (LFI) és a szuverenista jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) által a kormány ellen benyújtott bizalmatlansági indítványokat, amelyekkel az Európai Unió és a Mercosur latin-amerikai szervezet országai közötti szabadkereskedelmi egyezmény ellen tiltakoztak. Bár Franciaország nem támogatja a megállapodást, az ellenzéki pártok szerint a kormány nem tett eleget annak megakadályozására.

Az LFI indítványa 256 szavazatot kapott, az RN-é pedig 142-t, miközben legalább 289 szavazatra lett volna szükség a kormány megbuktatásához az 577 fős Nemzetgyűlésben.

Bár a francia kormány illetékes minisztere a múlt héten nemmel szavazott az Európai Unió Tanácsában a megállapodás megkötésére, a szocialistákon kívül valamennyi baloldali párt úgy nyilatkozott, hogy a kormányzat csak színleli az ellenkezést.

Sébastien Lecornu francia miniszterelnök a vitában kijelentette, hogy az ellenzéki pártok „hátba lövik a kormányt” a bizalmatlansági indítványokkal, miközben az országnak „nemzetközi problémákkal kell szembenéznie”.

„Évekig nemcsak hogy nem ellenezték ezt a megállapodást, hanem támogatták is” - mondta Mathilde Panot, a radikális baloldali képviselőcsoport vezetője a kormányzati politikát szélesebb körben elítélő bizalmatlansági indítvány kapcsán.

A Nemzeti Tömörülés szóvivője, Hélene Laporte pedig úgy vélte, a Mercosur-megállapodásnak a francia mezőgazdaság „a nagy vesztese” lesz. Bírálta azt is, hogy Emmanuel Macron köztársasági elnök „ellentmondásos nyilatkozatokat” tett róla.

Az európai parlamenti képviselők január 21-én szavaznak arról, hogy az Európai Unió Bíróságához fordulnak-e a kérdésben.

A beadvány több hónappal eltolná a megállapodás ratifikációját az Európai Parlamentben, de ez a szavazás független az európai parlamenti képviselők végső szavazásától a teljes megállapodásról, amely legkorábban februárban várható.

December eleje óta egyre nagyobb számban és egyre több helyen tiltakoznak a gazdák Franciaországban. A tiltakozás az EU-Mercosur megállapodás - immár most szombatra Paraguayba betervezett - aláírása miatt robbant ki, de tágabb értelemben az általános elégedetlenség is táplálja az ágazatban, amely közvetlenül szembesül az éghajlati és gazdasági nehézségekkel, valamint állatbetegségek is sújtják.