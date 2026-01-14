Brutálisan megdrágult a villany ára Romániában

A bukaresti Országos Statisztikai Hivatal (INS) szerdán közzétett friss adatai szerint tavaly decemberre az elektromos energia árának éves növekedése 60,91 százalékos volt - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, igen sovány vigasz, hogy az érték novemberhez képest 0,01 százalékkal alacsonyabb mint tavaly ilyenkor. A villanyáram mellett a hőenergia értéke is jelentősen emelkedett egy év alatt, mégpedig 18,8 százalékkal.

Decemberben 10,16 százalékkal kellett többet fizetni a könyvekért, az újságokért és folyóiratokért. Novemberről decemberre 2,09 százalékkal drágult a gáz, viszont 1,29 százalékkal olcsóbbak lettek az üzemanyagok. Az élelmiszerek közül a kakaó és a kávé drágult a leginkább, 24,67 százalékkal, a friss gyümölcsök 15,19 százalékkal kerültek többe, mint 2024 decemberében.