Külföld

Brutálisan megdrágult a villany ára Romániában

MH
 2026. január 14. szerda. 21:32
Brutálisan megdrágult a villanyáram déli szomszédunknál, tavaly közel 61 százalékkal emelkedett az ára.

Brutálisan megdrágult a villany ára Romániában
Drága ördögmasinák egymást közt
Fotó: AFP/Adem Altan

A bukaresti Országos Statisztikai Hivatal (INS) szerdán közzétett friss adatai szerint tavaly decemberre az elektromos energia árának éves növekedése 60,91 százalékos volt - írja a kolozsvári Főtér. Mint olvasható, igen sovány vigasz, hogy az érték novemberhez képest 0,01 százalékkal alacsonyabb mint tavaly ilyenkor. A villanyáram mellett a hőenergia értéke is jelentősen emelkedett egy év alatt, mégpedig 18,8 százalékkal.

Decemberben 10,16 százalékkal kellett többet fizetni a könyvekért, az újságokért és folyóiratokért. Novemberről decemberre 2,09 százalékkal drágult a gáz, viszont 1,29 százalékkal olcsóbbak lettek az üzemanyagok. Az élelmiszerek közül a kakaó és a kávé drágult a leginkább, 24,67 százalékkal, a friss gyümölcsök 15,19 százalékkal kerültek többe, mint 2024 decemberében.

