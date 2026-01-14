2026. január 14., szerda

Előd

EUR 385.23 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az EU üzent: Grönland nem alku tárgya

Von der Leyen hangsúlyozta, hogy a sziget jövőjéről kizárólag Grönland és Dánia dönthet

MH/ MTI
 2026. január 14. szerda. 15:57
Megosztás

Fontos számomra, hogy a grönlandiak ne csak szavakból, hanem tettekből is tudják: tiszteletben tartjuk a kívánságaikat és az érdekeiket, és számíthatnak ránk – jelentette ki az Európai Bizottság elnöke szerdán Brüsszelben.

Az EU üzent: Grönland nem alku tárgya
Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke
Fotó: Hans Lucas via AFP/Martin Bertrand

Ursula von der Leyen sajtótájékoztatóján újságírói kérdésre válaszolva hangsúlyozta: Grönland sorsáról kizárólag lakosai és Dánia jogosult dönteni, és jelenleg nem vethető fel az Európai Unió kölcsönös védelmi záradékának alkalmazása.

Andrius Kubilius védelemért felelős uniós biztos a héten azt nyilatkozta: nem gondolja, hogy amerikai katonai invázió készülne, ugyanakkor az Európai Unióról szóló szerződés 42.7. cikke kötelezi a tagállamokat arra, hogy Dánia segítségére siessenek, ha katonai agresszió érné.

Az Európai Bizottság elnöke hangsúlyozta: „Grönland Grönland népéhez tartozik”, ezért minden, Dániát és Grönlandot érintő kérdésben kizárólag Koppenhága és a grönlandi vezetés jogosult dönteni. Hozzátette, hogy a bizottság folyamatos és szoros kapcsolatban áll a dán kormánnyal, és figyelemmel kíséri a grönlandi lakosság igényeit.

Von der Leyen rámutatott arra is, hogy Grönland a NATO része, és az északi-sarki térség biztonsága a szövetség egyik kiemelt témája. Mint fogalmazott, a NATO-t az „egy mindenkiért, mindenki egyért” elve tartja össze, ezért az Északi-sarkvidék biztonságával kapcsolatos érdekek integrálásának egyik fő fóruma az atlanti szövetség.

Ugyanakkor kiemelte: az északi-sarki térség biztonsága az Európai Unió számára is fontos kérdés. Emlékeztetett arra, hogy az EU évek óta jelentős beruházásokat hajt végre a Grönlanddal fennálló kapcsolatokban, tavaly pedig Nuukban uniós irodát nyitottak az állandó kommunikáció biztosítására.

Az EU beruházási programot működtet, és az elmúlt évben tovább erősítette és felgyorsította a térséggel kapcsolatos együttműködését.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink