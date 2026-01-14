Az Egyesült Államoknak továbbra is célja Grönland ellenőrzése

2026. január 15., csütörtök

Külföld

Az Egyesült Államoknak továbbra is célja a Grönland felletti ellenőrzés megszerzése - jelentette ki Donald Trump amerikai elnök szerdán, miután J.D. Vance alelnök és Marco Rubio külügyminiszter a Fehér Házban fogadta a dán és a grönlandi külügyminisztert.

Fotó: Getty Images via AFP/Joe Raedle

Az elnök megjegyezte, hogy alelnökének és külügyminiszterének részletes beszámolóját várja, ugyanakkor megismételte véleményét, miszerint Dánia nem képes Grönland védelmét garantálni, és amennyiben az Egyesült Államok nem lép közbe, akkor Kína, vagy Oroszország jelenik majd meg a szigeten.

Az elnök arra a kérdésre nem válaszolt, hogy milyen eszközöket fontolgat a Grönlandot illető célja elérése érdekében, ugyanakkor azt a meggyőződését hangoztatta, hogy megoldást fognak találnak a vita rendezésére Dániával.

Az iráni helyzettel kapcsolatban Donald Trump arról számolt be, hogy az iráni hatóságoktól származó tájékoztatás szerint nem hajtanak végre halálos ítéletet letartóztatott tüntetőkön.

