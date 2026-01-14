A venezuelai válságról tárgyalt az orosz és a brazil elnök

A moszkvai tájékoztatás szerint a brazil fél kezdeményezésére létrejött eszmecsere folyamán a két államfő nemzetközi kérdéseket vitatott meg, különös figyelmet fordítva a Venezuela körüli helyzetre. A felek megerősítették, hogy megközelítésük a köztársaság szuverenitásának és nemzeti érdekeinek biztosításával kapcsolatban egybeesik.

Putyin és Lula da Silva kitért a kétoldalú együttműködés aspektusaira is. Megállapodtak abban, hogy folytatják az erőfeszítéseik koordinálását, egyebek között az ENSZ és a BRICS szervezet keretei között, a latin-amerikai és más régiókban fennálló feszültségek enyhítése érdekében.