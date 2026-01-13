Zelenszkij megszólalt az éjszakai támadás után

A január 13-ára virradó éjszakai orosz támadás ukrán energetikai infrastruktúra-létesítményeket vett célba az ukrán elnök szerint. Volodimir Zelenszkij a Telegramon kommentálta a csapásokat.

„Az oroszok közel 300 támadó drónt, többségükben Shahidokat, 18 ballisztikus rakétát és 7 cirkálórakétát indítottak Ukrajna ellen tegnap este. A csapás fő célpontja ismét az energiaszektorunk volt: az energiatermelő létesítmények és az alállomások” – írta Zelenszkij.

Hozzátette, hogy a csapások Dnyipropetrovszk, Zsitomir, Zaporizzsija, Kijev, Odesa, Szumi és Harkiv régiókat célozták meg.

Január 13-án éjjel rekord számú Iszkander-M rakétát indítottak ukrán területre. Körülbelül 20 ballisztikus rakétát regisztráltak Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyékben, valamint Kijevben és Harkivban, melynek következtében több helyen áramkimaradásokat tapasztaltak – írta meg a lenta.ru.