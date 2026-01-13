Ukrajna megsemmisítette egy fontos orosz dróngyárat

Kedden éjjel az ukrán fegyveres erők rakétákkal támadták meg a dróngyárat a rosztovi régióban található Taganrog kikötővárosban. Az SZBU szerint a támadás során további célpontokat is eltaláltak.

Kedden éjjel Ukrajna megtámadott egy fontos orosz gyárat Taganrogban, egy kikötővárosban a Rostovi régióban. A gyár harci és felderítő drónok gyártásában vesz részt, és nem ez volt az első alkalom, hogy ukrán támadás célpontjává vált. Az ukrán biztonsági szolgálat (SZBU) szerint hatalmas tűz ütött ki, és „sorozatos hangos robbanások” történtek. Ezt állítják az X-en keringő felvételek.

„Az ukrán titkosszolgálat, az SBU Alpha speciális műveleti központja az ukrán haditengerészet egységeivel és a felszerelési csoporttal együtt támadást indított az Atlant Aero gyár gyártóépületei ellen” – áll az SZBU közleményében, számol be a focus.de.

Ukrajna: „A gyár megsemmisítése csökkenti a termelést”

Az üzemben Oroszország többek között úgynevezett „Orion” drónokat gyárt, de elektronikus hadviselési rendszereket és digitális integrációs rendszereket is FPV (First Person View) támadó drónokhoz. Az SZBU közölte: „A gyár megsemmisítése csökkenti a pilóta nélküli légi járművek (UAV-k) gyártását és gyengíti a megszállók technikai képességeit a drónokkal végzett felderítési és támadási műveletek végrehajtásában.”

Minden leállított gyártósor több száz drón-t jelent, amelyek nem repülnek ukrán városok felett, nem ölnek civileket és nem rombolnak házakat.