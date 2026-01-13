Donald Trump amerikai elnöknek sietnie kell Grönland elfoglalásával, mielőtt az ország népszavazást szervezne Oroszországhoz való csatlakozásáról – idézte Dmitrij Medvegyevnek, az orosz Biztonsági Tanács elnökhelyettesének a Max csatornáján megjelent ironikus tanácsát az Orosz Hírek .

„Trumpnak sietnie kell. Nem ellenőrzött információk szerint néhány nap múlva hirtelen népszavazás lehet, amelyen Grönland 55 ezer lakosa szavazhat az Oroszországhoz csatlakozásról. És akkor vége! Nincs több új csillag a zászlón. Oroszországnak pedig új – már a 90. – szövetségi alany lesz” – írta Medvegyev.

Véleménye szerint, ha Grönlandot elfoglalnák, Trumpnak új tisztsége lenne – acting president of Greenland – Grönland ideiglenes elnöke –, hasonlóan ahhoz, ahogy az amerikai vezető nemrég a Truth Social közösségi médiában „ideiglenes venezuelai elnöknek” nevezte magát.