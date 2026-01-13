Külföld
„Trump siessen Grönland elfoglalásával, mielőtt népszavazással Oroszországhoz csatlakoznak”
Medvegyev újra üzent
„Trumpnak sietnie kell. Nem ellenőrzött információk szerint néhány nap múlva hirtelen népszavazás lehet, amelyen Grönland 55 ezer lakosa szavazhat az Oroszországhoz csatlakozásról. És akkor vége! Nincs több új csillag a zászlón. Oroszországnak pedig új – már a 90. – szövetségi alany lesz” – írta Medvegyev.
Véleménye szerint, ha Grönlandot elfoglalnák, Trumpnak új tisztsége lenne – acting president of Greenland – Grönland ideiglenes elnöke –, hasonlóan ahhoz, ahogy az amerikai vezető nemrég a Truth Social közösségi médiában „ideiglenes venezuelai elnöknek” nevezte magát.