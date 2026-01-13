Több olajszállító tartályhajót támadtak meg az orosz partoknál

Források szerint több olajszállító hajót támadtak meg drónok, miközben nyersolajat rakodtak ki egy oroszországi terminálon.

Még nem világos, ki áll a keddi támadások mögött, az ukrán hadsereg és a terminált üzemeltető Kaszpi-tengeri Csővezeték Konzorcium (CPC) nem volt hajlandó kommentálni a támadásokat.

A görögök által üzemeltetett olajszállító tartályhajók között volt a Delta Harmony, amelyet a görög Delta tankers üzemeltet, és amely Tengizchevroilból kellett volna olajat szállítania, valamint a Matilda, amelyet a görög Thenamaris üzemeltet, és amely Karachaganakból kellett volna olajat szállítania.

Később arról is beszámoltak, hogy a Delta Supreme is megsérült az orosz Fekete-tengeri CPC terminál közelében, így a teljes szám háromra emelkedett.

A támadásokra azután került sor, hogy legalább négy ember meghalt Oroszország eddigi leghevesebb légi bombázásában Ukrajnában, amelynek fő célpontjai Kijev és Harkiv voltak az éjszaka folyamán. Az ukrán légierő szerint Oroszország legalább 293 drónt és 18 rakétát lőtt ki az éjszaka folyamán, ami a legtöbb 2026-ban eddig - írja az Independent.