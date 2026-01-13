Több mint száz gyerek halt meg fegyverektől Gázában

Legkevesebb száz gyerek halt meg katonai műveletekben a Gázai övezetben a térséget ellenőrző Hamász iszlamista terrorszervezet és Izrael között tavaly októberben megkötött fegyverszüneti megállapodás életbe lépése óta – jelentette be az ENSZ Gyermekalapja (UNICEF) kedden.

Gázából tartott online sajtótájékoztatóján James Elder, a szervezet szóvivője hangsúlyozta: becslések szerint a tűzszünet megkötése óta körülbelül naponta halt meg egy gyerek.

„A túlélés még mindig nem biztosított: bár a lövöldözések és bombázások száma a megállapodás után gyérült, egyik sem szűnt meg teljesen” – szögezte le.

Mint mondta, a körülbelül 60 kisfiú és 40 kislány halálát csaknem kivétel nélkül katonai műveletek – köztük légicsapások, dróntámadások, ágyúzások – okozták, néhányukkal pedig a harcok során elhagyott hadieszközök felrobbanása végzett.

Hozzátette, hogy az UNICEF csupán azokat a haláleseteket regisztrálta, amelyekről megfelelő információt tudott szerezni, ám a valós szám vélhetően ennél magasabb.

Az áldozatokról listával rendelkező gázai egészségügyi minisztérium szerint 165 gyermek életét oltotta ki lövedék a tűzszünet óta, további hét kihűlésben halt meg az év eleje óta.

Az UNICEF-szóvivő elmondta továbbá, hogy az életben maradt gyerekek továbbra is félelemben élnek, a háborús időszak okozta lelki traumákra pedig egyelőre nem kapnak megfelelő kezelést, jóllehet, mint azt aláhúzta, megfelelő segítség híján a traumák súlyosbodhatnak és a kezelésük is nehezebb lesz.

Elder bírálta a 37 humanitárius szervezet gázai működésének a felfüggesztéséról szóló, január elején hozott izraeli döntést, hozzátéve, hogy bár az UNICEF jelenleg növelni tudta humanitárius szállítmányait, még mindig szüksége van helyszínen működő partnerszervezetekre.