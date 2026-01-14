Külföld
Több mint 400 rabot engedtek szabadon a venezuelai börtönökből
A "béke jegyében szánt gesztus" keretében
Jorge Rodríguez, a venezuelai parlament elnöke szerint több mint 400 rabot engedtek szabadon Venezuelában
Fotó: AFP/Federico Parra
Caracas a múlt héten jelentette be, hogy megkezdi a Nicolás Maduro elnöksége idején bebörtönzöttek szabadon bocsátását. Delcy Rodríguez ügyvezető elnök csütörtökön leszögezte: a bebörtönzöttek szabadon engedése nem jelenti azt, hogy Caracas alávetné magát Washingtonnak.
María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető, aki az egyik fő szószólója a politikai foglyok szabadon engedésének várhatóan csütörtökön a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.