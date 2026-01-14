2026. január 14., szerda

Több mint 400 rabot engedtek szabadon a venezuelai börtönökből

A "béke jegyében szánt gesztus" keretében

MH/MTI
 2026. január 14. szerda. 6:28
Frissítve: 2026. január 14. 10:25
A Foro Penal nevű venezuelai emberi jogi szervezet szerint az év elején még legalább 800 politikai fogoly volt rácsok mögött. A venezuelai kormány állítása szerint nincsenek politikai foglyok az országban, az őrizetben lévő embereket bűncselekmények miatt tartják fogva.

Több mint 400 rabot engedtek szabadon a venezuelai börtönökből
Jorge Rodríguez, a venezuelai parlament elnöke szerint több mint 400 rabot engedtek szabadon Venezuelában
Fotó: AFP/Federico Parra

Caracas a múlt héten jelentette be, hogy megkezdi a Nicolás Maduro elnöksége idején bebörtönzöttek szabadon bocsátását. Delcy Rodríguez ügyvezető elnök csütörtökön leszögezte: a bebörtönzöttek szabadon engedése nem jelenti azt, hogy Caracas alávetné magát Washingtonnak.

María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető, aki az egyik fő szószólója a politikai foglyok szabadon engedésének várhatóan csütörtökön a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.

