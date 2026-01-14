Több mint 400 rabot engedtek szabadon a venezuelai börtönökből

A Foro Penal nevű venezuelai emberi jogi szervezet szerint az év elején még legalább 800 politikai fogoly volt rácsok mögött. A venezuelai kormány állítása szerint nincsenek politikai foglyok az országban, az őrizetben lévő embereket bűncselekmények miatt tartják fogva.

Jorge Rodríguez, a venezuelai parlament elnöke szerint több mint 400 rabot engedtek szabadon Venezuelában

Caracas a múlt héten jelentette be, hogy megkezdi a Nicolás Maduro elnöksége idején bebörtönzöttek szabadon bocsátását. Delcy Rodríguez ügyvezető elnök csütörtökön leszögezte: a bebörtönzöttek szabadon engedése nem jelenti azt, hogy Caracas alávetné magát Washingtonnak.

María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető, aki az egyik fő szószólója a politikai foglyok szabadon engedésének várhatóan csütörtökön a Fehér Házban találkozik Donald Trump amerikai elnökkel.