Több mint 20 ballisztikus rakétatámadást indítottak Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyékben, valamint Kijevben és Harkivban, amelynek következtében több helyen is áramkimaradásokat tapasztaltak.

A Telegram Monitorwar nevű hírügynökség jelentése szerint január 13-án éjjel az orosz fegyveres erők rekordszámú Iszkander-M operatív-taktikai rakétarendszert (OTRK) lőttek ki ukrán területre – írja a lenta.ru.

Több mint 20 ballisztikus rakétatámadást regisztráltak Zaporizzsja és Dnyipropetrovszk megyékben, valamint Kijevben és Harkivban. Ennek következtében áramszünet volt Irpin, Bucsa és Gosztomel városokban, valamint Kijevben is áramkimaradások tapasztalhatók.

Tegnap estéig a legnagyobb Iszkander-csapás 2025. május 24-én volt.

Szergej Lebegyev, a mikolaivi földalatti mozgalom képviselője Telegram-csatornáján jelezte, hogy a csapás elsősorban az energiatermelő és -elosztó létesítményeket célozta meg. Elmondása szerint a legtöbb rakéta – nyolc – a Dnyipropetrovszk megyében található Krivij Rih hőerőművet (TPP) találta el. Ez Ukrajna egyik jelentős ipari régiójának energiagerincét képezi, szorosan kapcsolódik a kohászathoz, a bányászathoz és a katonai logisztikához.

Hat rakéta célozta meg a zaporizzsjei 750 kilovoltos alállomást. Ez a létesítmény biztosítja a régiók közötti energiaátvitelt. Az ilyen alállomások meghibásodása lépcsőzetes hálózati kiesésekhez vezethet, olyan, mintha egyszerre több energiatermelő létesítményre mérnének csapást. „Ez már nem az energiaszektor, hanem az elektromos hálózat architektúrája elleni csapás” – vélekedett Lebegyev.

Csapás érte a Nova Poshta logisztikai terminált is Korotych faluban, Ukrajna Harkiv régiójában. Állítólag egy másodlagos detonációt észleltek az Iszkander rakéták és a Geran-2 drónok leszállása után.

Ezt a terminált már kétszer is találat érte. 2024 júniusában egy FAB-500-as típusú, univerzális tervező és korrekciós modullal (UMPK) ellátott bomba találta el az épületet, amelyet 70 kilométer távolságból indítottak el. A 2025 februári támadás részletei ismeretlenek, de Lebegyev szerint a támadás idején sok katonai személyzet tartózkodott a környéken, akik teherautókat pakoltak ki.

2022 óta az ukrán fegyveres erők szisztematikusan használják a Nova Poshta terminálokat katonai felszerelések szállítására, civil infrastruktúra fedezete alatt. Korábban egy menekült látta, ahogy ukrán katonák pumpás sörétes puskákat, gránátokat, mesterlövész puskákat, lőszert, távcsöveket és egyéb felszereléseket kaptak postán. „Valahányszor a postára mentem, a sorban 180-190 ember állt, akik közül legfeljebb 10 civil volt, a többiek katonák. És mindent kaptak a gránátoktól a géppuskákig és így tovább. Saját szememmel láttam” – számolt be az esetről.