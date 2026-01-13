Oroszország kifogyóban van a repülőgépekből és helikopterekből

Az Izvesztyija jelentése szerint az oroszországi régiók mentőszolgálatai repülőgép-felszerelések hiányával szembesülnek, ami megnehezíti a katasztrófa áldozatainak megsegítését.

Összesen 111 repülőgép- és helikopter-szolgálati állomást hagyott jóvá a Szövetségi Légi Szállítási Ügynökség (Rosaviatsija) országszerte, és ezek közül 31-ben hiány van a személyzetből. A mentőcsapatoknak magán helikoptercégeket kellene megbízniuk, de az alacsony díjak miatt kerülik az ilyen szerződéseket – írja a lenta.ru.

A légitársaságok azt állítják, hogy a kifizetések még a repülőjegyek költségeit sem fedezik. Ennek eredményeként legalább 13 oroszországi régióban megszakadtak a hosszú távú szerződések.

A Gelix Airlines igazgatója, Vadim Baldin becslése szerint egy havi helikopteres kutató-mentő szolgálat 6,3 millió rubelbe kerül, míg a hosszú távú, kétéves szerződések keretében kínált díj körülbelül ötmillió rubel. Emiatt a légitársaságok gyakorlatilag nem tudják fenntartani a felszerelést.

Úgy véli, hogy a működés nyereségessé tételéhez a kifizetéseket 75 százalékkal kell növelni. Eközben Dmitrij Zhelyazkov, a Converse Avia Airlines vezérigazgató-helyettese rámutatott, hogy a jelenlegi költségvetéssel még az olcsóbban fenntartható, elavult Mi-8T helikopterek üzemeltetése sem nyereséges.

A légitársaságok úgy vélik, hogy hacsak nem emelik a viteldíjakat, méghozzá drasztikusan, a mentőfelszerelések hiánya csak súlyosbodni fog. A költségek csökkentése érdekében már most is An-2-es repülőgépeket használnak Mi-8-as helikopterek helyett, ezek azonban kevésbé alkalmasak a feladatra. Egy helikopter nyílt leszállópályára is ledobhat egy mentőcsapatot, vagy csörlővel dobhatja le őket, míg egy repülőgéppel ejtőernyővel kell a helyszínre ugraniuk.

Októberben Dmitrij Jadrov, a Szövetségi Légi Közlekedési Ügynökség vezetője kijelentette, hogy a pesszimista forgatókönyv szerint 2030-ra az orosz polgári repülés elveszítheti 339 nagy repülőgépét, ami teljes flottájának körülbelül egyharmada, valamint 200 helikopterét, amelyek közül 190 szovjet vagy orosz gyártmányú.