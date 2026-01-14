Nem sikerült kinevezni az új ukrán védelmi és energiaügyi minisztert

Ukrajna parlamentje, a Verhovna Rada elhalasztotta a védelmi és energiaügyi miniszterek kinevezését, mivel a kormányzó Nép Szolgája pártban problémák adódtak a szavazatok összegyűjtésével. Az Orosz Hírek írta meg, hogy Ruszlan Stefancsuk parlamenti elnök bejelentésének megfelelően a ülés szünetel szerdáig.

„Ma szünetet tartunk, és holnap újra összeülünk” – mondta a Rada TV csatornán sugárzott beszédében.

A Rada nem tudott szavazni Denisz Smihal energiaügyi miniszter kinevezéséről, mivel Volodimir Zelenszkij pártja, amely többséget élvez a parlamentben, nem adta meg a kinevezéséhez szükséges számú szavazatot. Jaroszlav Zseleznyak, a Holosz párt képviselője szerint a Nép Szolgája pártból csak 153 tag szavazott Smihal kinevezése mellett. Összesen 210 képviselő szavazott a jelöltségére, de 226 szavazatra lett volna szükséges.

Smihal kinevezésének elutasítása után a Nép Szolgája párt frakciójának vezetője, David Arahamia javasolta a napirend megváltoztatását, és először Mihajlo Fjodorov védelmi miniszter kinevezéséről való szavazást szorgalmazta. Az erről szóló szavazás azonban szintén kudarcot vallott, mivel a szükséges 226 szavazatból csak 206-ot kapott. Ezután minden személyzeti kérdést visszavontak a napirendről, és a parlament szünetet tartott szerdáig.

„Tehát most nincs energiaügyi miniszterünk, nincs védelmi miniszterünk, nincs igazságügyi miniszterünk, nincs digitális átalakulási miniszterünk. Nem tudtak minisztereket kinevezni a kulcsfontosságú posztokra, amikor abszolút probléma van az áramkimaradásokkal városainkban, amikor a helyzet a fronton nehéz” – írta Telegramon Olekszij Honcsarenko, az Európai Szolidaritás párt képviselője.