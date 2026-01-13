Minnesota beperelte a Trump-kormányt

Miután egy fegyvertelen nőt lelőttek az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE elleni tüntetések során, Minnesota állam pert indított Donald Trump elnök kormánya ellen.

Az ICE tisztviselőinek kemény fellépése a migránsok ellen a demokraták által irányított északi államban „kevésbé biztonságossá tett minket” – mondta hétfőn Keith Ellison, Minnesota állam főügyésze. Az ENSZ kedden független vizsgálatot követelt annak a 37 éves Renee Nicole Goodnak a meggyilkolásának körülményeiről.

Múlt szerdán egy ICE-tiszt három lövéssel megölte a fegyvertelen, háromgyermekes anyát az autójában. Az eset országos tiltakozásokat váltott ki, csak Minneapolisban szombaton több ezer ember vonult az utcákra.

További szövetségi rendőröket vezényeltek a városba a halálos kimenetelű lövöldözéseket követő tüntetések miatt

Kristi Noem amerikai belbiztonsági miniszter a tiltakozások miatt több száz további szövetségi rendőrt küldött Minneapolisba. Noem korábban azt állította, hogy az ellenzéki demokraták a tüntetőket erőszakra buzdították a bevándorlási rendőrség tisztjeivel szemben.

Ellison Washington lépését „a szövetségi kormány inváziójának” nevezte. „Több ezer rosszul képzett, agresszív és fegyveres” szövetségi tisztviselő „tört be a közösségeinkbe” – mondta az ügyész. „Minnesota nyilvánvaló célzott üldözése a sokszínűségünk, a demokráciánk és a szövetségi kormánnyal való nézeteltéréseink miatt alkotmány- és szövetségi törvénybe ütközik” – mondta.

„Ha a cél egyszerűen az lenne, hogy felkutassák az iratok nélküli embereket”, akkor a minnesotai városok „nem lennének a megfelelő helyek erre” – magyarázta Jacob Frey, Minneapolis polgármestere. A republikánusok által irányított floridai, texasi és utahi államokban lényegesen több papírok nélküli ember él. Az szintén demokraták által irányított illinoisi állam, amely szintén Trump bevándorlásellenes politikájának célpontjává vált, hétfőn hasonló keresetet nyújtott be az amerikai kormány ellen.

Good állítólag megpróbálta elgázolni az ICE tisztviselőt

Trump amerikai elnök kormánya a halálos baleset óta Goodot „belföldi terroristának” ábrázolta, akit a tisztviselő önvédelemből ölt meg, miután Good „elgázolta” őt. A helyi hatóságok képviselői határozottan elutasítják ezt az állítást. Az incidensről készült videókra hivatkozva hangsúlyozzák, hogy Good elkerülte az ICE-tisztet, és semmilyen veszélyt nem jelentett a férfire.

Az ENSZ Emberi Jogi Hivatalának szóvivője, Jeremy Laurence független, átlátható vizsgálatot követelt Good halálának körülményeiről. „A nemzetközi emberi jogok szerint a halálos erő szándékos alkalmazása csak végső eszközként megengedett olyan személy ellen, aki közvetlen veszélyt jelent az életre” – mondta Laurence kedden Genfben.

Az ENSZ Emberi Jogi Hivatala tudomásul veszi az FBI által indított nyomozást. „Felhívjuk az összes hatóságot, hogy tegyenek lépéseket a helyzet enyhítésére, és tartózkodjanak minden erőszakra buzdító magatartástól” – tette hozzá Laurence, számol be a focus.de.