2026. január 14., szerda

Előd

Külföld

Megállt a bécsi repülőtér

Jégpáncél borítja a repteret

MH/MTI
 2026. január 13. kedd. 10:14
Jegesedés miatt egyelőre nem indít és nem fogad légijáratokat a bécsi repülőtér – jelentette be kedd reggel a reptér szóvivője.

Megállt a bécsi repülőtér
Képünk illusztráció
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Markus Scholz

A szóvivő szerint a repülőtér teljes területén vastag jégréteg képződött, amely a jégtelenítés után azonnal visszafagy, így nem tudnak járatokat fogadni vagy indítani. A közlés szerint legalább délelőtt 11-ig áll a forgalom Schwechatban.

Az érkező járatokat más repülőterekre – például Münchenbe, Frankfurtba, Kölnbe, Velencébe – irányítják át.

A távolsági vasúti járatok sem mennek el a repülőtérig, amely azonban az S-Bahnnal és a City Airport Trainnel (CAT) továbbra is megközelíthető.

