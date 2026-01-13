Japánban feloszlatják a törvényhozást

Takaicsi Szanae japán miniszterelnök azt tervezi, hogy feloszlatja a képviselőházat, és előrehozott választásokat ír ki a január 23-án összehívott rendes parlamenti ülésszak kezdetén. Az ügyhöz közel álló források szerint erről már értesítést kaptak a kormányzó Liberális Demokrata Párt (LDP) vezetői.

A három hónapja hivatalban lévő Takaicsi Szanae vezette kormány nagy népszerűségnek örvend, de a kormánykoalíciónak csak minimális többsége van az alsóházban, így egy előrehozott választással most erősítheti pozícióját.

Amennyiben az alsóház január 23-án feloszlik, az általános választások hivatalos kampánya január 27-én vagy február 3-án kezdődhet, a választást pedig február 8-án, vagy február 15-én tarthatják.

A Liberális Demokrata Párt (LDP) és a Japán Megújulás Párt (JIP) alkotta kormánykoalíció 233 hellyel rendelkezik a 465 fős alsóházban, azaz egyeltlen hely elvesztése is azt jelentené, hogy megszűnne a többsége.

Az előző alsóházi választásokat 2024 októberben tartották.