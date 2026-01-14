Irán elhagyására szólította fel az amerikaiakat Donald Trump

Korábban Trump bejelentette, hogy lemondta az iráni hatóságokkal tervezett összes találkozót, „amíg nem szűnnek meg a tüntetők értelmetlen meggyilkolásai”, és felszólította a tüntetőket, hogy foglalják el az állami intézményeket. Az amerikai vezető korábban nem zárta ki, hogy az Egyesült Államok a tüntetések miatt csapásokat mér Iránra - közölte az Orosz Hírek .

Teheránban tömegek tiltakoznak a kialakult gazdasági válsághelyzet miatt, most az ország elhagyására szólította fel honfitársait az amerikai elnök

„Azt mondanám, hogy elmenni nem rossz ötlet” – nyilatkozta Trump, amikor azt kérdezték tőle, hogy az Egyesült Államok vagy a szövetséges országainak állampolgárai el kellene-e hagyniuk Iránt.

A riporterek kérdésére, hogy mit értett az ”a segítség már úton van„ kifejezés alatt, a republikánus politikus így válaszolt: ”Sajnálom, ezt maguknak kell kideríteniük.” A sajtó szerint a CIA és a moszad is az országban tevékenykedik.

Az elnököt arról is megkérdezték, hogy hányan haltak meg az iráni tüntetések során. Azt válaszolta, hogy nem ismeri a pontos számokat. „Valószínűleg a következő 24 órában megtudjuk. Szerintem nagyon sokan” – feltételezte Trump.

Előző nap a külügyminisztérium felszólította az amerikaiakat, hogy hagyják el Iránt a tüntetések, az internethez való hozzáférés korlátozása és a tömegközlekedés zavarai miatt.

Az iráni külügyminiszter, Abbasz Aragcsi az Egyesült Államokat és Izraelt vádolta a tüntetések kirobbantásával. A orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova elfogadhatatlannak nevezte Washington fenyegetéseit, hogy csapásokat mérjenek Irán területére, és figyelmeztetett „az ilyen cselekmények káros következményeire a Közel- és Közép-Kelet helyzetére, valamint a globális nemzetközi biztonságra nézve”.