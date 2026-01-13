Külföld
Horvátország 2008 óta először vezeti vissza a kötelező katonai szolgálatot
Körülbelül 1200 fiatal férfi kapott levelet, amelyben értesítették őket, hogy két hónapos katonai szolgálatra hívják be őket
Akkoriban az volt a terv, hogy a fegyveres erőket professzionálisabbá teszik, és eltávolodnak a kötelező nemzeti szolgálattól.
Most, hogy csak egy ország választja el Horvátországot Ukrajnától, a fegyveres konfliktus kilátása kissé túl közel van ahhoz, hogy kényelmes legyen.
Egy eltévedt drón – valószínűleg ukrán, de hivatalosan soha nem azonosították – 2022-ben lezuhant Horvátország fővárosában, Zágrábban. Nem okozott nagy károkat, de ráirányította a figyelmet a veszély közelségére - írja a – írja a Deutsche Welle.
Széles körű támogatás a kötelező katonai szolgálat újraindításához
A horvát kormány kényelmetlenül tudatára ébredt annak, hogy kevesebb mint 15 000 aktív katonára támaszkodik. A 2024-es parlamenti választások előtt javasolta a kötelező katonai szolgálat visszaállítását a férfi iskolai végzettséggel rendelkezők számára.
A közvélemény-kutatások szerint az ötlet széles körű támogatást élvez, tíz horvátból heten támogatják. A választók újra megválasztották a HDZ pártot, amely most gyakorlatba is ültette a politikát.
A szükséges törvényjavaslat tavaly októberben simán átment a parlamentben, 84 képviselő szavazott mellette, és csak 11 ellene.
A Védelmi Minisztérium nem vesztegette az időt, és hamar felvette a kapcsolatot az első újoncokkal, anélkül, hogy ez különösebb tiltakozást váltott volna ki.
„Nem látok semmilyen kihívást a sorozással kapcsolatban” – mondja Gordan Akrap, a horvát Franjo Tudjman Védelmi és Biztonsági Egyetem rektorhelyettese.
„Több ember szeretne részt venni ebben, mint amennyi jelenleg csatlakozhat, mert a létszám korlátozott” – teszi hozzá.