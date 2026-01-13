Horvátország 2008 óta először vezeti vissza a kötelező katonai szolgálatot

Ők az első generáció, amelynek be kell vonulnia a 2008-ban, Horvátország NATO-ba való belépése előtti évben eltörölt kötelező katonai szolgálat óta.

Akkoriban az volt a terv, hogy a fegyveres erőket professzionálisabbá teszik, és eltávolodnak a kötelező nemzeti szolgálattól.

Most, hogy csak egy ország választja el Horvátországot Ukrajnától, a fegyveres konfliktus kilátása kissé túl közel van ahhoz, hogy kényelmes legyen.

Egy eltévedt drón – valószínűleg ukrán, de hivatalosan soha nem azonosították – 2022-ben lezuhant Horvátország fővárosában, Zágrábban. Nem okozott nagy károkat, de ráirányította a figyelmet a veszély közelségére - írja a – írja a Deutsche Welle .

Széles körű támogatás a kötelező katonai szolgálat újraindításához

A horvát kormány kényelmetlenül tudatára ébredt annak, hogy kevesebb mint 15 000 aktív katonára támaszkodik. A 2024-es parlamenti választások előtt javasolta a kötelező katonai szolgálat visszaállítását a férfi iskolai végzettséggel rendelkezők számára.

A közvélemény-kutatások szerint az ötlet széles körű támogatást élvez, tíz horvátból heten támogatják. A választók újra megválasztották a HDZ pártot, amely most gyakorlatba is ültette a politikát.

A szükséges törvényjavaslat tavaly októberben simán átment a parlamentben, 84 képviselő szavazott mellette, és csak 11 ellene.

A Védelmi Minisztérium nem vesztegette az időt, és hamar felvette a kapcsolatot az első újoncokkal, anélkül, hogy ez különösebb tiltakozást váltott volna ki.

„Nem látok semmilyen kihívást a sorozással kapcsolatban” – mondja Gordan Akrap, a horvát Franjo Tudjman Védelmi és Biztonsági Egyetem rektorhelyettese.

„Több ember szeretne részt venni ebben, mint amennyi jelenleg csatlakozhat, mert a létszám korlátozott” – teszi hozzá.