Feszültség Szíriában

A szíriai hadsereg felszólította kedden a kurd fegyveres csoportokat, hogy vonuljanak ki az Aleppó és az Eufrátesz folyó közötti térségben ellenőrzésük alatt tartott régióból

A szíriai hadsereg bejelentette, hogy befejezte a „biztonsági átvizsgálást” Aleppó egyik negyedében, ahol összecsapott a kurd erőkkel

Vasárnap több napig tartó heves harcok árán Aleppó két városrészéből kiűzték a kurdokat. Most a hadsereg azt követeli a kurd harcosoktól, hogy vonuljanak vissza egészen az Eufrátesztől keletre eső területekre.

A szíriai kormányerők megerősítették állásaikat az Aleppótól keletre fekvő térségben. Előzőleg azzal vádolták meg a Szíriai Demokratikus Erők (SDF) nevű kurd milíciát, hogy több helyen újraszervezi alakulatait a szóban forgó térségben, például Deir-Hafir és Maszkana település körül. A hadsereg felszólította a térségben élőket, hogy maradjanak távol az SDF állásaitól, és katonai övezetté nyilvánította a területet.

Az SDF azt állította, a vádak alaptalanok, és a területen nem hajtott végre csapatösszevonásokat.

Szíriában a kurdok alkotják a legnagyobb etnikai kisebbséget. A 2011 és 2024 közötti polgárháborús káoszt kihasználva kiterjedt területeket vontak ellenőrzésük alá az ország északi és északkeleti részén.

Tavaly márciusban az átmeneti kormány megegyezett a kurd hatóságokkal arról, hogy a most gyakorlatilag önállóan működő kurd intézményeket integrálják a központi állami apparátusba, a kurd harcosokat pedig a hadseregbe. A megállapodást azonban még nem tudták megvalósítani, a konkrét intézkedések kidolgozásáról szóló tárgyalások határideje 2025 végén lejárt, és az egyeztetések egyelőre megakadtak.

Kedden a Kurdisztáni Munkáspárt (PKK) azt állította, hogy „a török államhoz kötődő fegyveres bandák és zsoldosok” is részt vettek az aleppói harcokban, ami „kétségbe vonja a PKK és Törökország között kötött tűzszünetet”.

'Az (aleppói) kurd városrészek elleni támadások – a PKK-ra történő folyamatos utalgatásokkal – azt a célt szolgálják, hogy aláássák a felszabadítási mozgalmat és a tűzszünetet, amelyet a legapróbb részletekig végrehajtottak„ – állt a PKK közleményében.

”Hogyan lehetne ezek után teljesíteni Abdullah Öcalan PKK-vezető arra vonatkozó felhívását, hogy hagyjunk fel a fegyveres küzdelemmel?„ – tette hozzá a kurd fegyveres csoport.

Az 1999 óta bebörtönzött Öcalan tavaly februárban szólította fel a PKK – Ankara által terroristának tartott – harcosait, hogy tegyék le a fegyvert. A PKK március 1-jétől egyoldalú tűzszünetet hirdetett, majd májusban bejelentették, hogy feloszlatják a szervezetet.