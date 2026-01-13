Eurómilliárdok mennek Ukrajnának

A háborúpárti uniós országok megegyeztek abban, hogy 90 milliárd eurós hitelt biztosítanak Ukrajnának, amelynek több mint kétharmadát katonai célokra szánnák, de a részletekben továbbra sincs egyetértés.

A legnagyobb vita Franciaország és a Németország–Hollandia vezette többség között bontakozott ki arról, hogy az uniós forrásból Ukrajna vásárolhat-e amerikai fegyvereket – írja a Magyar Nemzet.

Franciaország képviseli a legszigorúbb álláspontot, ragaszkodva ahhoz, hogy az EU-s támogatás felhasználásakor Ukrajna csak európai hadiipari vállalatoktól vásárolhasson. Emmanuel Macron ezzel az európai védelmi ipart kívánja erősíteni és az EU stratégiai önállóságát növelni, mert szerinte ha az uniós források amerikai cégekhez kerülnek, az tovább mélyíti Európa USA-függését és gyengíti a kontinens hadiipari versenyképességét. Ennek érdekében a franciák kizárnák a nem uniós fegyvergyártókat a beszerzésekből.

A francia javaslatot mindössze Ciprus és Görögország támogatja. Ezzel szemben Németország és Hollandia – a többi háborúpárti tagállammal együtt – azt képviseli, hogy nem szabad szigorú korlátokat szabni Ukrajnának.

Arra is rámutatnak, hogy számos kulcsfontosságú eszköz, például amerikai légvédelmi rendszerek, F–16-os lőszerek és alkatrészek, valamint mélységi csapásmérő képességek Európában nem állnak rendelkezésre, vagy nem olyan tempóban, ahogyan arra Kijevnek szüksége lenne.

A hollandok szerint legalább 15 milliárd eurót kellene elkülöníteni olyan külföldi – főként amerikai – fegyverek beszerzésére, amelyek elengedhetetlenek az orosz támadások visszaszorításához.

A másik oldal azonban úgy érvel, hogy az EU-nak inkább saját iparát kellene támogatnia, és a forrásokat „európai értékként” kellene bent tartania. A kritikusok szerint ugyanakkor a háborús helyzetben nem az ipari érdekek számítanak, hanem Ukrajna azonnali katonai szükségletei.

Bár Berlin elutasítja a francia szigorítást, azt javasolja, hogy részesítsék előnyben azoknak az országoknak a cégeit, amelyek a legtöbb támogatást nyújtották Ukrajnának. Mivel Németország a legnagyobb donorok közé tartozik, ez egyértelműen számára lenne kedvező.

Bár Franciaország a vétó lehetőségét is lebegteti, a Politico szerint a szabályok alapján a javaslat egyszerű többséggel is átvihető, így a párizsi ellenállás nem feltétlenül tudja megakadályozni a döntést.