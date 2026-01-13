Erősödő kapcsolatok Ázsiában

Egyetértett a japán miniszterelnök és a dél-koreai elnök keddi csúcstalálkozóján abban, hogy erősíteni kell a kétoldalú kapcsolatokat a gazdaság és a gazdaságbiztonság területén, illetve a Szöul, Washington és Tokió közötti együttműködést a regionális béke és stabilitás biztosítása érdekében.

Takaicsi Szanae és I Dzsemjong megerősítette elkötelezettségét amellett, hogy véghezviszik a Koreai-félsziget atommentesítését és a tartós béke megteremtését. Megállapodtak abban, hogy folytatják az Észak-Koreával kapcsolatos politikájuk szoros egyeztetését – közölte a dél-koreai államfő.

A találkozó utáni közös sajtónyilatkozatból kiderült: a dél-koreai elnök annak fontosságát is hangsúlyozta, hogy Tokió, Peking és Szöul találja meg a lehető legtöbb közös alapot az együttműködésre és a kommunikációra.

A japáni Narában tartott, nagyjából másfél órás tárgyaláson szóba kerültek történelmi ügyek is abból az időszakból, amikor japán gyarmati uralom volt Koreában 1910 és 1945 között. A felek megegyeztek abban, hogy közösen fognak munkálkodni annak érdekében, hogy felszínre hozzák az 1942-ben, egy Jamagucsi prefektúrabeli szénbányában bekövetkezett áradás halálos áldozatainak – köztük 136 koreai kényszermunkásnak – a földi maradványait. Elhatározták, hogy DNS-vizsgálattal igyekeznek majd azonosítani a tavaly augusztusban feltárt maradványokat.

A japán és a dél-koreai vezetők megvitatták annak lehetőségeit is, miként tudnák bővíteni „a jövőorientált együttműködést” a két ország közötti vezetői szintű kölcsönös látogatások útján. Elsősorban a mesterséges intelligencia és a szellemi tulajdonjogok területén fokoznák az egyeztetéseket, továbbá egyszerűsítenék az egymás területére történő belépési eljárásokat, ösztönöznék az iskolai kirándulásokat, és bővítenék a szakmai minősítések kölcsönös elismerését.

I Dzsemjong újságírók előtt úgy fogalmazott: a Szöul és Tokió közötti együttműködés erősítése „mindennél fontosabb”, és „soha korábban nem volt ilyen nagy jelentőségű” a jelenlegi „gyorsan változó nemzetközi helyzetben”.

Takaicsi újságírók előtt azt mondta: reméli, hogy a kétoldalú kapcsolatok „új magasságokba” jutnak a stratégiai és kölcsönösen előnyös együttműködés révén.