Egy bírósági tárgyalástól függ Orbán Viktor szövetségesének sorsa

Egy olyan bírósági ítélet, amely megakadályozná a szuverenista Nemzeti Tömörülés jelöltjét, Marine Le Pent abban, hogy elinduljon a 2027-es francia elnökválasztáson, „mélyen aggasztó lenne a demokrácia számára” – jelentette ki hétfőn a párt elnöke, Jordan Bardella, egy nappal Marine Le Pen és párttársainak fellebbviteli perének kezdete előtt.

„A demokrácia feltételezi a nép szabad választását, akadályok és tisztességtelen lépések nélkül” – tette hozzá.

A párizsi büntetőbíróság márciusban két év letöltendő és két év felfüggesztett börtönbüntetésre ítélte a francia ellenzéki politikust és öt évre eltiltotta a politikai választásokon való indulástól, amiért az általa fémjelezett Nemzeti Tömörülés a vád szerint 2,9 millió euró európai parlamenti juttatást törvénytelenül nemzeti pártcélokra használt fel. Emellett 100 ezer eurós pénzbírsággal is sújtották az ellenzéki politikust, aki azonnal fellebbezett az ítélet ellen – írja a Mandiner.

Az elsőfokú ítélet értelmében az 57 éves politikus nem vehet részt a következő, 2027 tavaszára tervezett elnökválasztáson, amelynek három sikertelen kísérlet után jelenleg az egyik nagy esélyese a felmérések alapján.

A bíróság Marine Le Pen mellett 24 volt európai parlamenti képviselőt, asszisztenst, könyvelőt és a pártot mint jogi személyt ítélt el, amiért 2004 és 2016 között „rendszert” hoztak létre arra, hogy a Nemzeti Tömörülés franciaországi alkalmazottait az Európai Parlament pénzéből fizessék ki. Közülük 12-en és a párt fellebbezett az elsőfokú ítélet ellen.

Ahhoz, hogy Marine Le Pen 2027 áprilisában elindulhasson az elnökválasztáson, felmentésre vagy pedig a közügyektől való eltiltás idejének csökkentésére lenne szükség. A per február 12-ig tart, ítélethirdetés pedig nyáron várható.