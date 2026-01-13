Csaknem 10 éve nem történt ilyen az EU-ban

Az Európai Unió tagállamai közötti kereskedelem volumene csaknem 10 év után először csökkent, a koronavírus-járvány időszakát leszámítva, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Kína gazdasági fenyegetései miatt Brüsszel erőfeszítéseket tett az egységes piac újraindítására.

A Financial Times közlése szerint az Európai Bizottság éves jelentésének tervezetére az EU egységes piacáról a hónap végén kell közzétenni, és még változhatnak a benne szereplő adatok.

Az új adatok szerint 2024-ben az EU-tagállamok közötti kereskedelem aránya 22%-ra csökkent a korábbi 23,5%-ról. A lap megjegyzi, hogy ez az első csökkenés 2016 óta, ha nem vesszük figyelembe a COVID-19-járvány hatását.

Ugyanakkor az egész Európára kiterjedő termékszabványok kidolgozásához és jóváhagyásához szükséges időszak 3,2 évről (2023) négy évre (2024) nőtt.

„Az egységes piac a legjobb eszközünk a külső nyomás ellensúlyozására, és itt az ideje, hogy kihasználjuk az erősségeit” – idézte a lap a jelentést.

A BusinessEurope szövetség szerint az európai gyártók számára a külső piacok vonzóbbak, mint a belső piacok – írta meg az oroszhirek.hu.