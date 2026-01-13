Az USA kilépése a WHO-ból veszélybe sodorja az egész világot

Az Egyesült Államok kilépése az Egészségügyi Világszervezetből (WHO) veszélyes mind magára az Egyesült Államokra, mind pedig a világ többi részére nézve – jelentette ki az ENSZ-szervezet főigazgatója kedden.

Genfi sajtótájékoztatóján Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz úgy vélte: a washingtoni döntés a kilépésről az amerikai és a globális biztonságot is veszélybe sodorja az egészségügy terén, így „nem jó döntés”.

Rámutatott, hogy a WHO számos lépése az Egyesült Államokra is kedvező hatással bírt. Hozzátette: reméli, hogy Washington átgondolja a döntést.

Donald Trump amerikai elnök alig néhány órával újbóli hivatalba lépése után, 2025. január 20-án írta alá a rendeletet, amely kiléptette hazáját a WHO-ból, az egy évig tartó kilépési folyamat pedig a jövő héten véget ér.

Steve Solomon, a WHO vezető jogásza mindazonáltal azt közölte, egyelőre nem lehet pontosan megállapítani a tényleges kilépés dátumát, mert a WHO okirata nem tartalmaz kilépési záradékot, jóllehet Washington már 1948-ban kért egy olyan kiegészítést, amely – bizonyos feltételek mellett – lehetővé teszi ezt. Ilyen feltétel az egyéves kilépési időtartam tiszteletben tartása, valamint az Egyesült Államok által a folyó pénzügyi évre fizetendő hozzájárulások teljes összegének befizetése. Ezzel kapcsolatban Solomon elmondta, hogy az ország el van maradva a befizetésekkel, mind a 2024-es, mind pedig a 2025-ös évre vonatkozólag.

Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz rámutatott arra is, hogy a WHO-hoz érkező támogatások megcsappanása miatt a szervezet számára különösen fontos az anyagi eszközök biztosítása, ám leszögezte: „ez azért nem a pénzről szól”.

„Ami fontos, az a szolidaritás, az együttműködés és a globális felkészültség bármely közös ellenség – például egy újabb, a Covid-19-hez hasonló vírus – felbukkanása esetén” – emelte ki.