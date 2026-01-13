Az év első tíz napjában már négy bevándorló halt meg az ICE őrizetében

Az év első tíz napjában már négy migráns halt meg az amerikai bevándorlási hatóságok őrizetében.

A halálesetek között két hondurasi, egy kubai és egy kambodzsai migráns volt. A halálesetek 2026. január 3. és 9. között történtek - írja a Reuters.

2025-ben legalább 30 ember halt meg az ICE őrizetében, ami a hatóságok szerint a legmagasabb szám két évtizede.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium szóvivője, Tricia McLaughlin kijelentette, hogy a halálozási arány a történelmi normáknak megfelelően maradt, mivel a fogva tartottak száma nőtt.