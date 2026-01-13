2026. január 14., szerda

Előd

EUR 385.97 Ft
USD 330.68 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az év első tíz napjában már négy bevándorló halt meg az ICE őrizetében

„A halálozási arány a történelmi normáknak megfelelő"

MH
 2026. január 13. kedd. 15:48
Megosztás

Az év első tíz napjában már négy migráns halt meg az amerikai bevándorlási hatóságok őrizetében.

Az év első tíz napjában már négy bevándorló halt meg az ICE őrizetében
Képünk illusztráció
Fotó: NorthFoto

A halálesetek között két hondurasi, egy kubai és egy kambodzsai migráns volt. A halálesetek 2026. január 3. és 9. között történtek - írja a Reuters.

2025-ben legalább 30 ember halt meg az ICE őrizetében, ami a hatóságok szerint a legmagasabb szám két évtizede.

Az amerikai belbiztonsági minisztérium szóvivője, Tricia McLaughlin kijelentette, hogy a halálozási arány a történelmi normáknak megfelelően maradt, mivel a fogva tartottak száma nőtt.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink