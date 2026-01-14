Antifa-aktivistákat állítottak bíróság elé

A vádlottak támogatói a düsseldorfi felsőbb regionális bíróság előtt állnak. Hat feltételezett baloldali szélsőségesnek kell felelnie a düsseldorfi felsőbb regionális bíróság előtt. Állítólag Budapesten neonácikat és jobboldali szélsőségeseket üldöztek és vertek meg

A per a törvényszék szigorúan őrzött szárnyában másfél órás késéssel kezdődött meg, a tárgyalóterem zsúfolásig megtelt. A nézők soraiból többen is támogatásukról biztosították a vádlottakat, akiket tapssal fogadtak a teremben.

Két vádlott mappákat tartott fel, amelyeken az volt olvasható, hogy „szolidaritás Majával”, egy hetedik aktivistával, aki ellen jelenleg Magyaroroszágon folyik eljárás. A csoport többi tagját Drezdában állították bíróság elé.

A düsseldorfi bíróságon zajló eljárás hat vádlottjából négyen az elkövetés idején még kiskorúak voltak, így a bíróság rögtön megszakította a tárgyalást, hogy megvitassa a nyilvánosság kizárását. A fiatalkorúak bírósági segélyszolgálatának képviselői ugyanis azt javasolták, hogy legalább a beszámolóik ismertetését zártkörűen kezeljék. A bíróság pedig végül úgy döntött, hogy nyilvános tárgyalást tart. Lars Bachler tárgyalást vezető bíró a vádlottakhoz szólva azt is elmondta, hogy ez nem volt könnyű döntés, „mert az amerikai kormány valószínűleg őket is felvette a terroristák listájára”.

A vádirat hivatalos felolvasására egyelőre nem került sor, de már korábban kiderült, hogy a német szövetségi ügyészség emberölés kísérletével, bűnszervezet alapításával és súlyos testi sértéssel is vádolja a 22 és 24 év közötti jénai, illetve lipcsei aktivistákat, akik a vádhatóság szerint az Antifa-Ost szervezet tagjai. A perben öt fiatal nő és egy fiatal férfi áll bíróság előtt.

A német szövetségi ügyészség értékelése szerint az Antifa-Ost csoport egy militáns, szélsőbaloldali szervezet, amelynek tagjai Budapesten ököllel, gumibottal és kalapáccsal támadtak emberekre. Az amerikai kormány a csoportot ráadásul terrorszervezetté nyilvánította.

A budapesti események mellett a vádlottak 2022 áprilisában Erfurtban megtámadtak és megsebesítettek egy eladót a Thor Steinar márkakereskedésben, az üzletet pedig feldúlták.

A vádlottak védői ugyanakkor azt vetették az ügyészség szemére, hogy túlzásokba esett, és ez szerintük politikai indíttatást sejtet. Megemlítették, hogy még a magyar igazságszolgáltatás sem látott emberölési szándékot.