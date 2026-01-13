Külföld
Vérrel üzentek Szudánban
Légicsapást hajtott végre hétfőn a Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) lázadószervezet
Biztonsági források szerint a dróntámadás célpontja a Kartúmtól mintegy háromszáz kilométerre lévő Szindzsa városban lévő katonai támaszpont volt, ahol magas rangú katonatisztek és az ország több tagállamának kormánytisztviselője megbeszélést tartott.
A stratégiai fontosságúnak minősülő térségben az RSF már tavaly októberben is hajtott végre támadást.
Ugyancsak hétfőn Kamil Idrisz miniszterelnök megerősítette, hogy az ország kormánya hivatalosan is visszahelyezte székhelyét a fővárosba, Kartúmba, amelyet a hadsereg és az RSF között 2023-ban kitört harcok miatt hagyott el.
Kartúmból a hadseregnek 10 hónappal ezelőtt sikerült kiűznie az RSF egységeit, a fővárosban pedig az utóbbi három hónapban már több minisztérium újrakezdte a munkát.