Vérrel üzentek Szudánban

Légicsapást hajtott végre hétfőn a délkelet-szudáni Szennár államban a hadsereggel szemben álló Gyorsreagálású Támogató Erők (RSF) lázadószervezet, és 27 ember halálát okozta, 73-an pedig megsebesültek – közölték helyi egészségügyi források.

A szudáni hadsereg és a Szudán nyugati területeit ellenőrző Szudáni Gyorsreagálású Erők (RSF) közötti háború 2023 áprilisában robbant ki, és az ENSZ szerint a világ legsúlyosabb humanitárius válságát okozta

Biztonsági források szerint a dróntámadás célpontja a Kartúmtól mintegy háromszáz kilométerre lévő Szindzsa városban lévő katonai támaszpont volt, ahol magas rangú katonatisztek és az ország több tagállamának kormánytisztviselője megbeszélést tartott.

A stratégiai fontosságúnak minősülő térségben az RSF már tavaly októberben is hajtott végre támadást.

Ugyancsak hétfőn Kamil Idrisz miniszterelnök megerősítette, hogy az ország kormánya hivatalosan is visszahelyezte székhelyét a fővárosba, Kartúmba, amelyet a hadsereg és az RSF között 2023-ban kitört harcok miatt hagyott el.

Kartúmból a hadseregnek 10 hónappal ezelőtt sikerült kiűznie az RSF egységeit, a fővárosban pedig az utóbbi három hónapban már több minisztérium újrakezdte a munkát.