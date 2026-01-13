„Venezuelát csak az Egyesült Államok által jóváhagyott olajszállító tankerek hagyhatják el”

Az Egyesült Államok továbbra is lefoglalja Venezuela térségében azokat a hajókat, amelyek zászló nélkül hajóznak és nem tartoznak egyetlen országhoz, illetve, amelyeket az Egyesült Államok nem hagyott jóvá kereskedelmi célokra.

A sajtószóvivő ugyanakkor kijelentette, hogy Venezuela Delcy Rodríguez vezette átmeneti hatóságai nagyon együttműködők az Egyesült Államokkal, és Donald Trump amerikai elnök azt várja, hogy ez így is marad.

Karoline Leavitt egyben közölte, hogy csütörtökön a Fehér Házban, Donald Trump elnöknél tesz látogatást María Corina Machado Nobel-békedíjas venezuelai ellenzéki vezető.

Diosdado Cabello, Venezuela belügyminisztere hétfőn az Egyesült Államokkal való diplomáciai kapcsolatok helyreállítását jelölte meg célként. A politikus sajtótájékoztatóján közölte, hogy kormánya lépéseket tesz Venezuela Egyesült Államokban működő külképviseletének újranyitása érdekében, valamint, hogy ismét működjön amerikai nagykövetség Venezuelában. „Ez lehetővé teszi majd számunkra, hogy konzulátuson keresztül megbizonyosodhassunk elnökünk, Nicolás Maduro biztonságáról és nyugalmáról” - fogalmazott.

Karoline Leavitt, a Fehér Ház sajtótitkára hétfőn a Grönlandra vonatkozó amerikai tervekkel kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy Grönlandnak is legjobb érdeke lenne, ha az Egyesült Államok részévé válna és az Egyesült Államok védelmében részesülne. Megjegyezte, hogy a sziget esetleges ellenséges szándékú átvétele Kína, vagy Oroszország részéről nem lenne jó sem az Egyesült Államok, sem Európa, sem Grönland számára.

Hétfőn Randy Fine, a kongresszus egyik republikánus képviselője törvényjavaslatot terjesztett elő, amely felhatalmazná az elnököt arra, hogy megtegyen minden szükséges lépést Grönland megszerzése érdekében, és így az az Egyesült Államok 51. szövetségi államává válna.

A kongresszus felsőháza, a szenátus ugyanakkor a héten szavazhat arról a törvényjavaslatról, amely megkötné az elnök kezét az amerikai haderő külföldi bevetésében.