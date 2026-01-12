Ukrán különleges erők célozzák meg az orosz olajfúrótornyokat

Ukrajna orosz olajfúrótornyokat és katonai célpontokat támadott meg. A platformok állítólag az orosz hadseregnek szállítanak üzemanyagot.

Ukrajna három orosz olaj- és gázfúró platformot támadott meg a Kaszpi-tengeren. A New York Post szerint ezek a Lukoil vállalat, Oroszország egyik legnagyobb olajtermelőjének létesítményei. A támadások által érintett platformok nevei: V. Filanovsky, Yuri Korchagin és Valery Graifer nevűek. Ezek olaj és gáz kitermelésére szolgálnak, amelyek ukrán információk szerint az orosz hadsereget is ellátják.

A támadásokat vasárnap éjjel ukrán különleges erők hajtották végre. Később videofelvételeket tettek közzé, amelyek állítólag a támadásokat mutatják. Az ukrán vezérkar nyilatkozata szerint: „Közvetlen találatokat regisztráltak. A károk mértékét jelenleg értékelik.” Az információkat nem lehetett függetlenül ellenőrizni.

Növekszik a drónok támadásainak száma

Az olajplatformok elleni támadások Ukrajna nagyobb offenzívájának részei, amelynek célja az orosz infrastruktúra és katonai létesítmények megsemmisítése. Kijev egyre inkább a saját fejlesztésű drónokra támaszkodik. Már decemberben is voltak hasonló támadások, amelyek során egy orosz járőrhajót és egy olajfúrótornyot értek a Kaszpi-tengeren.

Az olaj- és gázkivitel a orosz állami költségvetés jelentős részét teszi ki. Ezáltal jelentősen hozzájárulnak az ukrajnai háború finanszírozásához.