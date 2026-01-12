Az orosz elnök rendszeresen megjelenik nyilvánosan, nem személyesen – és mindez a merényletkísérlet kockázatának szintjétől függ.

Richard Dearlove, a brit MI6 hírszerző ügynökség korábbi vezetője szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök rendszeresen használ hasonmásokat nyilvános rendezvényeken, hogy minimalizálja a merényletveszélyt az Ukrajna elleni totális háború közepette.

Szerinte az ukrán hírszerzési információk Putyin hasonmásainak megjelenéséről megbízhatóak, és a döntés arról, hogy pontosan ki kerül nyilvánosságra, a biztonsági kockázatok figyelembevételével születik meg.

„Ez egy szigorú biztonsági protokoll része, amely régóta bevett gyakorlattá vált” – jegyezte meg Dearlove.

A háború fokozta a fenyegetéseket

Nyugati elemzők a kettős lövegek fokozott alkalmazását Oroszország Ukrajna elleni totális agressziójához kötik. Az ukrán különleges szolgálatok többször is bebizonyították, hogy képesek Oroszország mélyén lévő célpontokat csapásmérő eszközökkel lecsapni, ami jelentősen fokozta a elnök környezetének aggodalmait.

„Kiemelt célpont lett volna az ukrán drónok számára, ha pontosan tudni lehetett volna, hol és mikor van” – magyarázta az MI6 volt vezetője.

Ahol nem használnak duplákat

Dearlav szerint a hasonmásokat nem alkalmazzák diplomáciai tárgyalások és zártkörű személyes találkozók során.

„Rendkívül nehéz Putyint közelről utánozni” – hangsúlyozta.

A szabadtéri nyilvános rendezvényeken - gyárlátogatásokon, bemutató utakon vagy sétákon - azonban sokkal valószínűbb a kaszkadőrök használata, mivel nem lehet teljesen kontrollálni a környezetet.

További gyanúkat erősít meg a japán TBS televíziós hálózat 2023-as jelentése. A szakértők mesterséges intelligenciát használtak Putyin arckifejezéseinek és testmozgásainak elemzésére különböző nyilvános szereplések során.

A tanulmány eredményei szerint egy igazi elnök volt jelen a május 9-i moszkvai felvonuláson. Ugyanakkor, a krími híd közel egy évvel korábbi ellenőrzése során valószínűleg megjelent a hasonmása - a hasonlósági szint közöttük valamivel több mint 50% volt, vette észre az unian.ua.