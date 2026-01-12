Történelmi mélyponton Merz népszerűsége

2026. január 13., kedd

A németek több mint kétharmada nem kér a kormánykoalícióból

MH
 2026. január 12. hétfő. 11:07
Történelmi csúcsra emelkedett Németországban a szövetségi kormány munkájával szembeni elégedetlenség egy friss felmérés szerint. Az Insa intézet által a Bild am Sonntag számára készített kutatásában a megkérdezettek 71 százaléka fejezte ki elégedetlenségét a Kereszténydemokrata Unió (CDU) és a Szociáldemokrata Párt (SPD) alkotta kormánykoalíció teljesítményéről.

Friedrich Merz szövetségi kancellár megítélése túlnyomórészt negatív
Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Michael Kappeler

A Welt közlése szerint a mostani, 71 százalékos eredmény két százalékponttal magasabb az előző, december 19-i felméréshez képest.

Jelenleg a német állampolgárok csupán 22 százaléka elégedett a kormány tevékenységével.

Az előzetes jelentés szerint Friedrich Merz szövetségi kancellár (CDU) megítélése is túlnyomórészt negatív: a megkérdezettek 67 százaléka elégedetlen a munkájával, míg 24 százalék elégedett. Az intézet vasárnapi felmérése szerint az AfD 26 százalékkal továbbra is a legerősebb párt, megelőzve a kormányt alakító uniót (CDU/CSU), amely 24 százalékon áll.

A felmérés szerint az SPD 14 százalékon állna, míg a Zöldek 12 százalékot érnének el. Őket követi a Baloldal (Die Linke) 11 százalékkal. A BSW támogatottsága három százalékra tehető, az FDP négy százalékon áll, az egyéb pártok pedig együttesen hat százalékot szereznének.

Az eredmények különösen érdekesek az idén esedékes tartományi választások fényében, amelyeket Baden-Württembergben, Rajna-vidék–Pfalzban, Szász-Anhaltban, Mecklenburg–Elő-Pomerániában és Berlinben tartanak – írta meg a hirado.hu.

