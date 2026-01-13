Tavaly sem kímélt a front

Több mint 2500 civil halálával 2025 volt a „legvéresebb” év Ukrajnában a 2022-es orosz invázió első éve óta – derült ki az ENSZ ukrajnai emberi jogi megfigyelő missziójának (HRMMU) hétfőn közzétett jelentéséből.

A dokumentum szerint tavaly 2514 civil vesztette életét Ukrajnában az Oroszország által elindított háborúban, és 12 142-en sebesültek meg, ami 31 százalékos növekedést jelent 2024-hez, és 70 százalékosat 2023-hoz képest. A nyílt háború 2022. február 24-i kezdete óta az ENSZ mintegy 15 ezer civil halálát és 40 600 ember megsebesülését számolta össze. A tényleges áldozatszám a világszervezet szerint „valószínűleg jóval több”, mert bizonyos területeket a megfigyelők nehezen tudtak megközelíteni főként az orosz támadás első hónapjaiban.

„Ennek a növekedésnek nemcsak a frontharcok fokozódása, hanem a nagy hatótávolságú fegyverek egyre gyakoribb alkalmazása volt az oka” – emelte ki Danielle Bell, a misszió vezetője.