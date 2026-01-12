2026. január 13., kedd

Szabad a Fitburg!

Útjára engedték a finn hatóságok a tengerfenéki vezeték megrongálásával gyanúsított teherhajót

A finn hatóságok útjára engedték a tengerfenéki vezeték megrongálásával gyanúsított Fitburg teherhajót – közölte hétfőn a finn rendőrség.

A tengerfenéki vezeték rongálásával gyanúsított Fitburg hajó újra vízen
Fotó: Roni Rekomaa / Lehtikuva / AFP

A tájékoztatás szerint a fedélzeten a nyomozást lezárták, a hajót pedig a nemzetközi vizekre kísérték.

A Saint Vincent és Grenadine-szigetek zászlaja alatt közlekedő Fitburgot december 31-én foglalták le a finn hatóságok, mert gyanújuk szerint néhány órával korábban megrongálta az Elisa finn távközlési cég Balti-tenger alatt futó vezetékét, amely Helsinkit köti össze az észt fővárossal, Tallinn-nal. A hajó Szentpétervárról indult és az izraeli Haifába tartott a Marine Traffic tengerhajózási portál adatai szerint.

A legénység tagjai orosz, georgiai, kazah és azerbajdzsáni állampolgárok. A finn és észt nyomozóhatóságok szerint a hajó kilométereken át húzta maga után horgonyát a tengerfenéken. A rendőrség súlyos rongálás, súlyos rongálás kísérlete és a távközlés zavarása miatt indított nyomozást. A legénység egyik tagját őrizetbe vették, három másikat pedig utazási tilalommal sújtottak.

