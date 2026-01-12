A Vatikánba látogatott a Nobel-díj

A találkozásról eddig egyik fél sem adott ki részletesebb közleményt.

A Szentszéknél akkreditált venezuelai újságírók is a találkozót követően értesültek a tavaly Nobel-békedíjjal kitüntetett Machado látogatásáról.

A washingtoni Fehér Ház bejelentése szerint Machadót a következő napokban Donald Trump amerikai elnök is fogadja.

Az 58 éves Machado 2011 és 2014 között a venezuelai nemzetgyűlés tagja volt. 2024-ben megnyerte az ellenzék elnökjelölt-választását, de a hatóságok eltiltották az elnökválasztáson való indulástól. Az üldöztetéstől való félelmében először rejtőzködve élt hazájában, majd 2025 januárjában menedéket kapott Argentína caracasi nagykövetségén. Ezután pedig az Egyesült Államokba távozott.

A Szentszék kiemelt figyelemmel kíséri a venezuelai fejleményeket. A szentszéki államtitkárság korábban cáfolta a The Washington Post című amerikai lap azon értesülését, miszerint Pietro Parolin szentszéki államtitkár december 24-én bekérette volna a Szentszékhez akkreditált amerikai nagykövetet, és menekülőutat kért volna Nicolás Maduro venezuelai elnök számára.

Machado vatikáni látogatása időben egybeesett azzal, hogy a venezuelai hatóságok szabadon bocsátottak 116 politikai foglyot, köztük két olasz állampolgárt, akiket 2024 novemberétől tartottak fogva.

Mario Burlo és Alberto Trentini 423 napot töltött a hírhedt El Rodeo börtönben. Szabadon engedésüket Antonio Tajani olasz külügyminiszter jelentette be, aki szerint kedden szállítják őket vissza hazájukba.

Az 52 éves Mario Burlo vállalkozót a Kolumbia és Venezuela közötti határon tartóztatták le.

A 46 éves Alberto Trentini a fogyatékkal élőket segítő Humanity&Inclusion nemzetközi civil szervezetnek dolgozott. Caracasba való megérkezése után egy hónappal egy közúti ellenőrzés során tartóztatták le.

A velük szembeni vádakat a hatóságok nem közölték, bíróság elé nem állították őket.

A római külügyminisztérium adatai szerint még 42 olasz állampolgár van venezuelai börtönben, közöttük 24 politikai okból.