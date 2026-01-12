Plágiummal gyanúsítják a román igazságügyi minisztert

Plagizálással gyanúsították meg Radu Marinescu román igazságügyi minisztert, aki azonban azt mondta, kifogásolt doktori disszertációját a húsz évvel ezelőtti jogszabályoknak és tudományos-etikai előírásoknak megfelelően írta meg.

Emilia Sercan újságíró a PressOne.ro portálon hétfőn közölt írásában azt állította, hogy Marinescu „A bizonyítási eszközök rendszere a polgári perben” című doktori dolgozatának több mint 56 százaléka tartalmaz három másik szerzőtől hivatkozás és idézőjelek nélkül átvett szöveget.

A plágiummal vádolt miniszter válaszában felidézte, hogy 30 éve évfolyamelsőként végzett a Craiovai Egyetem jogi karán, szakmai hozzáértése elismeréseként a Dolj megyei ügyvédi kamara vezető tisztségekbe választotta, doktori disszertációjában pedig sem a közmegbecsülésnek örvendő témavezető tanár, sem a doktori bizottság, sem az Egyetemi Címeket és Okleveleket Tanúsító Országos Tanács (CNATDCU) nem talált semmilyen rendellenességet. „

Miért most? Miért én?” – tette fel a kérdést a miniszter Facebook-bejegyzésében, rágalmazónak nevezve Emilia Sercan róla szóló cikkét, amelynek megírása szerinte összefüggésbe áll azzal, hogy az igazságügyi tárca a napokban indított el a főügyészek kiválasztási eljárását. Az Agerpres hírügynökség által idézett tárcavezető emlékeztetett arra, hogy a román alkotmánybíróság 2022. június 8-i határozata szerint a jogszabályok időbeli változása miatt a doktori dolgozatok felülbírálásának nincs jogalapja.

Romániában egy 2017-ben elfogadott törvény szerint az országos bruttó minimálbér felével egyenlő pótlékra jogosult minden doktorátussal rendelkező közalkalmazott, amennyiben a tudományos címmel kapcsolatos munkát végez.