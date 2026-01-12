Oroszország új drónt használ az ukrajnai háborúban

Oroszország új drónt vet be az ukrajnai háborúban. A „Geran-5” kínai sugárhajtóművel lesz felszerelve, és hamarosan rakétákat is képes lesz kilőni.

Oroszország új drónt fejlesztett ki, amelyet az Ukrajna elleni háborúban vetnek be. A Business Insider jelentése szerint ez a „Geran-5”, amely egy nagy teljesítményű kínai sugárhajtóművel van felszerelve.

Az ukrán katonai titkosszolgálat, a HUR közölte, hogy a drónt egy január eleji támadás során használták. A Kyiv Independent szerint a drón hatótávolsága akár 1000 kilométer is lehet, és körülbelül 90 kilogramm robbanóanyagot képes szállítani.

Hasonlóság az iráni Karrar modellel

A „Geran-5” jelentősen eltér a Geran dróncsalád korábbi modelljeitől, amelyek az iráni Shahed drón tervezésén alapulnak. A Business Insider szerint nagyon hasonlít a szintén iráni Karrar drónhoz, és aerodinamikailag más felépítésű, mint elődei.

A képek a repülőgép roncsait mutatják, amelyek a havas talajon fekszenek. A drón körülbelül hat méter hosszú és körülbelül öt méter szárnyfesztávolsággal rendelkezik.

Kínai hajtómű és brit technológia

A drón a kínai Telefly gyártó sugárhajtóművét használja, amely nagyobb tolóerőt biztosít, mint a régebbi modellek motorjai. Ezenkívül tartalmaz egy mikrokomputert, amely a HUR szerint a brit Raspberry Pi-n alapul. Ezt a technológiát navigációra és adatátvitelre használják.

A „Geran-5” emellett rendelkezik egy Kometa nevű műholdas navigációs rendszerrel, amelyet több antenna miatt nehezebb zavarni.

Repülőgépekről történő indítás tervezése

Oroszország nyilvánvalóan azt tervezi, hogy a jövőben repülőgépekről, például Su-25-ösökről indítja a drónokat. Ezzel a hatótávolság jelentősen megnövekedhet, írja a Business Insider.

Emellett azt is vizsgálják, hogy a drón felszerelhető-e lég-lég rakétákkal, például R-73-mal, hogy ukrán repülőgépeket támadjon. A korábbi modellekben már használtak régebbi rakétákat, például R-60-at, helikopterek és más célpontok leküzdésére.