Oroszország új drónt használ az ukrajnai háborúban
Putyin új szuperdrónja, a „Geran-5” hamarosan rakétákat is kilőhet
Oroszország új drónt fejlesztett ki, amelyet az Ukrajna elleni háborúban vetnek be. A Business Insider jelentése szerint ez a „Geran-5”, amely egy nagy teljesítményű kínai sugárhajtóművel van felszerelve.
Az ukrán katonai titkosszolgálat, a HUR közölte, hogy a drónt egy január eleji támadás során használták. A Kyiv Independent szerint a drón hatótávolsága akár 1000 kilométer is lehet, és körülbelül 90 kilogramm robbanóanyagot képes szállítani.
Hasonlóság az iráni Karrar modellel
A „Geran-5” jelentősen eltér a Geran dróncsalád korábbi modelljeitől, amelyek az iráni Shahed drón tervezésén alapulnak. A Business Insider szerint nagyon hasonlít a szintén iráni Karrar drónhoz, és aerodinamikailag más felépítésű, mint elődei.
A képek a repülőgép roncsait mutatják, amelyek a havas talajon fekszenek. A drón körülbelül hat méter hosszú és körülbelül öt méter szárnyfesztávolsággal rendelkezik.
Kínai hajtómű és brit technológia
A drón a kínai Telefly gyártó sugárhajtóművét használja, amely nagyobb tolóerőt biztosít, mint a régebbi modellek motorjai. Ezenkívül tartalmaz egy mikrokomputert, amely a HUR szerint a brit Raspberry Pi-n alapul. Ezt a technológiát navigációra és adatátvitelre használják.
A „Geran-5” emellett rendelkezik egy Kometa nevű műholdas navigációs rendszerrel, amelyet több antenna miatt nehezebb zavarni.
Repülőgépekről történő indítás tervezése
Oroszország nyilvánvalóan azt tervezi, hogy a jövőben repülőgépekről, például Su-25-ösökről indítja a drónokat. Ezzel a hatótávolság jelentősen megnövekedhet, írja a Business Insider.
Emellett azt is vizsgálják, hogy a drón felszerelhető-e lég-lég rakétákkal, például R-73-mal, hogy ukrán repülőgépeket támadjon. A korábbi modellekben már használtak régebbi rakétákat, például R-60-at, helikopterek és más célpontok leküzdésére.