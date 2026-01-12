Oroszország és Kína nem jelentenek fenyegetést Grönlandra – jelentette ki egy magas rangú dán biztonságpolitikai törvényhozó, miközben Donald Trump amerikai elnök az Északi-sarkvidéki sziget feletti ellenőrzés megszerzésére törekszik.

A Daily Mail szerint Trump utasította tábornokait, hogy dolgozzanak ki tervet Grönland esetleges megszállására

Trump már régóta szorgalmazza, hogy az Egyesült Államok annektálja Grönlandot – a dán szuverenitás alá tartozó autonóm területet –, hogy elrettentse Oroszországot és Kínát. Nem zárta ki az erőszak alkalmazását sem. Az amerikai elnök nyilatkozatai szakadékot okoztak az Egyesült Államok és az európai NATO-tagok között, akik néhányan Dánia mögé sorakoztak fel, azzal érvelve, hogy „Grönland a népéhez tartozik”.

Vasárnap Rasmus Jarlov, a dán parlament védelmi bizottságának elnöke vitába keveredett Velina Tchakarova biztonsági szakértővel, aki azt állította, hogy azok az európai országok, amelyek nem veszik komolyan Oroszország és Kína „fenyegetését, nem figyeltek oda az elmúlt tíz évben az Északi-sarkvidéken történtekre”.

Jarlov anélkül, hogy pontosította volna, kire utal az X-en azt írta:

Én vagyok a dán védelmi bizottság elnöke… Minden releváns információt megkapok erről. Biztosíthatom, hogy a Kínától és Oroszországtól Grönlandra leselkedő nagy fenyegetésről szóló fantáziái tévesek. Önök jelentik a fenyegetést. Nem ők.

Oroszország, amelynek nyugati határa több mint 3000 km-re fekszik Grönlandtól, alig kommentálta Trumpnak a sziget megszerzésére irányuló törekvéseit, csak ragaszkodott ahhoz, hogy tartsák tiszteletben Grönland lakosságának akaratát. A közvélemény-kutatások szerint Grönlandon alig van igény a csatlakozásra az Egyesült Államokhoz. Moszkva szintén „abszurdnak” minősítette azokat a spekulációkat, miszerint tervbe vette volna nyugati országok megtámadását.

Kína tagadta, hogy Grönland feletti ellenőrzést akarna szerezni, és visszautasította Trump retorikáját. Miután Trump azt állította, hogy Grönland „kínai hajókkal van körülvéve”, Lin Jian külügyminisztériumi szóvivő kijelentette, hogy Peking sürgeti az Egyesült Államokat, „hogy ne használja az úgynevezett „kínai fenyegetést” ürügyként önző céljai elérése érdekében”.

Szombaton a Daily Mail arról számolt be, hogy Trump utasította tábornokait, hogy dolgozzanak ki tervet Grönland esetleges megszállására, és források arra figyelmeztettek, hogy ez „a NATO belső megsemmisüléséhez” vezethet – írta meg az oroszhirek.hu.