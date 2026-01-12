Norvégia 400 millió dolláros új segélycsomagot jelentett be Ukrajnának

Norvégia új, 400 millió dolláros pénzügyi segélycsomagot jelentett be Ukrajna számára, a pénzt az energetikai infrastruktúra helyreállítására, egy híd építésére és a civil lakosság támogatására fogják felhasználni.

A jelentés szerint art szerint Barth Eide elmondta, hogy a csomag felét, 200 millió dollárt, azonnal elkülönítik Ukrajna energiainfrastruktúrájának támogatására. Ez magában foglalja berendezések beszerzését és a sérült létesítmények javítását az áramszolgáltatás mielőbbi helyreállítása érdekében. „Jól megértjük, hogy nemcsak a meleg szív, hanem az otthonaink melegsége is fontos” – számolt be hétfőn az rbc.ua hírportál Espen Barth Eide norvég külügyminiszter ukrán kollégájával, Andrij Szibihával közösen tartott sajtótájékoztatójára hivatkozva.

A fennmaradó 200 millió dollár egy ukrajnai híd építésére fordítódik. Ez a pénz az Európai Unió által elkülönített finanszírozás része, és a norvég fél szerint az Ukrajnával való szolidaritást és a közös célok iránti elkötelezettséget hivatott szimbolizálni. „Megerősítem azt is, hogy segítséget nyújtunk a civil lakosságnak” – mondta el Espen Barth Eide.

Andrij Szibiha tisztázta, hogy tavaly decemberben a norvég parlament 8,3 milliárd dolláros segélyt hagyott jóvá Ukrajnának 2026-ra, fenntartva az előző évi finanszírozási szintet.

Ezenkívül Norvégia vezeti a PURL kezdeményezést, összesen 850 millió dolláros hozzájárulással. Összességében két év alatt Norvégia Ukrajnának nyújtott támogatása elérte a közel 17 milliárd dollárt.