New Yorkban körülbelül 15 ezer ápoló vonult az utcákra

Az akció a kórházak vezetésével folytatott, holtpontra jutott tárgyalások eredménye, amelyek célja a bérek emelése és a munkakörülmények javítása volt.

A tüntetők az inflációt figyelembe vevő béremelést, a munkaerőhiány elleni küzdelem kiterjesztését és a munkahelyi erőszak elleni védelemről szóló pontok beépítését követelik a szerződésekbe. A lap információi szerint a jelenlegi akció több mint kétszer akkora léptékű, mint a 2023-as hasonló sztrájk - írja a Politico.

A cikkben az áll, hogy a kórházak vezetése a követeléseket irreálisnak tartja, és attól tart, hogy csökkenni fog a szövetségi finanszírozás. Az állam és a város vezetői, köztük Katie Hochul kormányzó és Zokran Mamdani polgármester bejelentették, hogy mozgósítják az erőforrásokat az egészségügyi intézmények működésének fenntartása és a betegek biztonsága érdekében.