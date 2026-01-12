2026. január 13., kedd

Előd

EUR 386.07 Ft
USD 330.48 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

New Yorkban körülbelül 15 ezer ápoló vonult az utcákra

Magasabb fizetéseket követelnek

MH
 2026. január 12. hétfő. 23:31
Megosztás

New Yorkban megkezdődött a város történelmének legnagyobb ápolói sztrájkja, amelyben körülbelül 15 ezer ember vesz részt.

New Yorkban körülbelül 15 ezer ápoló vonult az utcákra
New Yorkban megkezdődött a város történelmének legnagyobb ápolói sztrájkja, amelyben körülbelül 15 ezer ember vesz részt
Fotó: Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Az akció a kórházak vezetésével folytatott, holtpontra jutott tárgyalások eredménye, amelyek célja a bérek emelése és a munkakörülmények javítása volt.

A tüntetők az inflációt figyelembe vevő béremelést, a munkaerőhiány elleni küzdelem kiterjesztését és a munkahelyi erőszak elleni védelemről szóló pontok beépítését követelik a szerződésekbe. A lap információi szerint a jelenlegi akció több mint kétszer akkora léptékű, mint a 2023-as hasonló sztrájk - írja a Politico.

A cikkben az áll, hogy a kórházak vezetése a követeléseket irreálisnak tartja, és attól tart, hogy csökkenni fog a szövetségi finanszírozás. Az állam és a város vezetői, köztük Katie Hochul kormányzó és Zokran Mamdani polgármester bejelentették, hogy mozgósítják az erőforrásokat az egészségügyi intézmények működésének fenntartása és a betegek biztonsága érdekében.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink