Európa nem válhat hadviselő féllé

A béke Európában évtizedekig magától értetődő volt, egy olyan alap, amire az életünket, a családjaink jövőjét építettük. Ma már látjuk, hogy ez a béke törékeny, és felelősségünk megvédeni – közölte a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára hétfőn a Facebook-oldalán.

Fülöp Attila azt írta, hogy éppen ezért megdöbbentő és elfogadhatatlan az a párizsi döntés, amely szerint egyes nyugat-európai vezetők európai katonákat küldenének Ukrajnába. Ezzel egy olyan vörös vonalat lépnének át, ami beláthatatlan következményekkel járna – értékelt.

Az államtitkár szerint a háborús készülődés és a provokáció helyett a diplomáciai megoldásokra kellene törekedni, a béke nem katonák küldésével kezdődik, hanem a párbeszéd megteremtésével és a fegyverek elhallgattatásával.

Európa nem válhat egy proxy-háborúból közvetlen hadviselő féllé, mert az egyenes út a teljes eszkalációhoz, egy harmadik világháború rémképéhez – figyelmeztetett.

Hangsúlyozta, a magyar kormány álláspontja ebben a kérdésben mindvégig világos és következetes volt: mi a béke pártján állunk; nem hagyjuk, hogy Magyarországot belesodorják egy olyan konfliktusba, ami nem a mi háborúnk. „A mi felelősségünk a magyar emberek biztonságának garantálása” – emelte ki Fülöp Attila.

„Szolgálatként tekintek a munkámra, és ez a szolgálat ma minden eddiginél jobban a béke megőrzéséről és a józan ész képviseletéről szól a háborús őrülettel szemben. Hajrá, Buda!” – fogalmazott az államtitkár.