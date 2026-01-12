2026. január 13., kedd

Előd

Külföld

Kábítószer elleni harc fegyverek nélkül

Katonai beavatkozás elkerülve

MH/ MTI
 2026. január 12. hétfő. 23:22
Egyelőre sikerült elkerülni a kábítószer-csempészet elleni amerikai katonai beavatkozást Mexikóban – jelentette ki hétfőn Claudia Sheinbaum, az ország elnöke, miután telefonon tárgyalt amerikai hivatali partnerével, Donald Trumppal.

Kábítószer elleni harc fegyverek nélkül
Donald Trump és Claudia Sheinbaum hétfőn egyeztettek
Fotó: AFP/Charly Triballeau and Rodrigo Oropeza

Sheinbaum mexikóvárosi sajtótájékoztatóján elmondta: visszautasította Trump elnöknek azt a felvetését, hogy az Egyesült Államok hadműveletet hajtana végre Mexikóban a drogkartellek ellen. „Folytatjuk az együttműködést szuverenitásunk tiszteletben tartása mellett” – tette hozzá.

„A beszélgetés során nagyon világosan kiderült, hogy az együttműködés és a koordináció működik közöttünk, és folytatni tudjuk a közös munkát ebben a keretben. Bármikor bejelenthetnek valami mást, és ebben az esetben új beszélgetést fogunk kezdeményezni, mert mi kommunikációt, párbeszédet és megértést szeretnénk. Ezt mindig is hangoztattuk” – tette hozzá.

Mint mondta, Mexikó és az Egyesült Államok jelentős sikereket értek már el a biztonsági együttműködés területén. „Például 50 százalékkal csökkent a fentanil beáramlása az Egyesült Államokba Mexikó felől” – ismertette.

A mexikói vezető azt is megemlítette, hogy a kábítószerként használt fentanil okozta halálozások száma az Egyesült Államokban 43 százalékkal csökkent.

A fentanilt nagy mennyiségben csempészik az Egyesült Államokba főként Mexikó és részben Kanada felől, de összetevői jórészt Kínából származnak. Trump elnök a múlt héten a Fox News hírcsatornának nyilatkozva arról beszélt, hogy szerinte Mexikót nem a kormánya, hanem drogkartellek irányítják, és felvetette egy amerikai csapássorozat lehetőségét is az ellenük folytatott küzdelemben.

