Jaroslaw Kaczynski: Az Európai Unió megváltoztatására kell törekedni
A lengyel "patrióta tábor" összefogására van szükség
Kaczynski hangoztatta: a pártja által vezetett kormány idején az EU-ban nem érvényesítették az új migrációs paktumot, és nem lépett érvénybe semmilyen zöld megállapodás. Ha a PiS most is kormányozna, nem lépne érvénybe a Mercosur-megállapodás sem - húzta alá a pártelnök.
"Mely úton haladjunk tovább?" - tette fel a kérdést, majd sorolta: Lengyelország azon az úton indulhat, amelyet "a csehek, a szlovákok választottak, és amelyet biztosan a magyarok is választanak". Megjegyezte: néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélt, "és minden erre (a választási döntésre) vall".
Kaczynski szerint a lengyelek számára egy másik lehetőséget jelent a jelenlegi, Donald Tusk vezette kormány politikája, amely "jóvá akarja hagyni" az ország számára kedvezőtlen uniós döntéseket.
"Végre el kell szánnunk magunkat, hogy nemet mondjunk az EU-nak", az unió "nincs összhangban saját alapító elveivel" - folytatta a PiS elnöke. "Törekedni kell az EU megváltoztatására", arra, hogy "visszatérjen a jog, amelyet most egyáltalán nem tartanak be", valamint arra is, hogy az uniós jogot "sok tekintetben módosítsák" - szorgalmazta.
Úgy vélte: esély van arra, hogy pártja győzzön a legközelebbi, jövő ősszel esedékes lengyelországi parlamenti választásokon, és több európai országban, köztük Franciaországban is, hatalomra kerüljön a "jobboldali opció". "Ha meglesz Franciaország, ha már megvan Olaszország, és csatlakozik Lengyelország, ez már három nagy európai állam", amely "néhány kisebb ország támogatásával valóban teljesen megváltoztathatja a jelenlegi európai helyzetet" - ítélte meg Kaczynski.