Jaroslaw Kaczynski: az Európai Unió megváltoztatására kell törekedni

Az Európai Unió (EU) nincs összhangban a saját alapító elveivel, a jobboldali vezetésű országoknak törekedniük kell a szervezet megváltoztatására - jelentette ki Jaroslaw Kaczynski volt lengyel kormányfő, a fő ellenzéki párt, a Jog és Igazságosság (PiS) elnöke hétfőn egy vidéki gyűlésen.

Kaczynski hangoztatta: a pártja által vezetett kormány idején az EU-ban nem érvényesítették az új migrációs paktumot, és nem lépett érvénybe semmilyen zöld megállapodás. Ha a PiS most is kormányozna, nem lépne érvénybe a Mercosur-megállapodás sem - húzta alá a pártelnök.

"Mely úton haladjunk tovább?" - tette fel a kérdést, majd sorolta: Lengyelország azon az úton indulhat, amelyet "a csehek, a szlovákok választottak, és amelyet biztosan a magyarok is választanak". Megjegyezte: néhány nappal ezelőtt Orbán Viktor miniszterelnökkel is beszélt, "és minden erre (a választási döntésre) vall".

Kaczynski szerint a lengyelek számára egy másik lehetőséget jelent a jelenlegi, Donald Tusk vezette kormány politikája, amely "jóvá akarja hagyni" az ország számára kedvezőtlen uniós döntéseket.

"Végre el kell szánnunk magunkat, hogy nemet mondjunk az EU-nak", az unió "nincs összhangban saját alapító elveivel" - folytatta a PiS elnöke. "Törekedni kell az EU megváltoztatására", arra, hogy "visszatérjen a jog, amelyet most egyáltalán nem tartanak be", valamint arra is, hogy az uniós jogot "sok tekintetben módosítsák" - szorgalmazta.

Úgy vélte: esély van arra, hogy pártja győzzön a legközelebbi, jövő ősszel esedékes lengyelországi parlamenti választásokon, és több európai országban, köztük Franciaországban is, hatalomra kerüljön a "jobboldali opció". "Ha meglesz Franciaország, ha már megvan Olaszország, és csatlakozik Lengyelország, ez már három nagy európai állam", amely "néhány kisebb ország támogatásával valóban teljesen megváltoztathatja a jelenlegi európai helyzetet" - ítélte meg Kaczynski.