Ingatag a gázai fegyverszünet

A jelentések szerint az Egyesült Államok és Izrael még időt ad az iszlamista Hamásznak a Gázai övezetben a leszerelésre. De ez továbbra sem valószínű. Hamarosan új harcok törnek ki?

Izrael hadserege a Gázai övezetben megállapodott fegyverszünet ellenére a médiában megjelent jelentések szerint egy esetleges új offenzívára készül az iszlamista terrorista szervezet, a Hamász ellen.

A hadsereg már kidolgozta a terveket egy esetleges márciusban végrehajtandó műveletre a partvidék északi részén fekvő Gázavárosban – jelentette a „Times of Israel” egy izraeli tisztviselő és egy arab diplomata szavaira hivatkozva. A „Wall Street Journal” is beszámolt az izraeli hadsereg terveiről, amelyek szerint új szárazföldi offenzívát indítanak a Hamász által ellenőrzött területeken.

Jelentés: a „sárga vonalat” nyugatra kell tolni

A Times of Israel szerint a terv szerint a fegyverszünet keretében az izraeli hadsereg visszavonulási pozícióját jelző úgynevezett „sárga vonalat” nyugatabbra, a part felé tolják el, hogy így kiterjesszék a hadsereg ellenőrzését a terület felett.

Egy arab diplomata szerint azonban Izrael nem hajthat végre újabb katonai offenzívát a Hamász ellen az Egyesült Államok támogatása nélkül. Az USA továbbra is arra törekszik, hogy az október 10-én életbe lépett fegyverszünetet a második fázisba vezesse át, amely többek között a Hamász lefegyverzését is magában foglalja.

A Hamász láthatóan ismét erősödik

A Wall Street Journal szerint a Hamász is új harcokra készül. Az amerikai újság arab tisztviselőket idézett, akik szerint a szervezet hajlandó lenne leadni a megmaradt nehézfegyver-készleteit, de nem akarja letenni a kézifegyvereit. Arab és izraeli források szerint a Hamász friss pénzzel rendelkezik, amellyel fizetheti harcosait és újakat toborozhat. Emellett pótolta a meghalt parancsnokokat, és megkezdte néhány megrongálódott földalatti alagútjának újjáépítését.

A jelentés szerint Izrael becslése szerint a terrorista szervezet több mint 60 000 fegyverrel és 20 000 harcosával rendelkezik. Izraeli tisztviselők az amerikai újságnak azt mondták, hogy hajlandóak még időt adni Trump amerikai elnök béketervének megvalósítására. Egy másik tisztviselő szerint azonban az új háborús tervekről Izrael politikai vezetése dönt - írja a focus.de.