A vasárnap a Rosszija 1 csatornának interjúban a „Szever” hívójelű parancsnok Vlagyimir Szolovjov újságírónak elmondta, hogy az amerikai gyártmányú repülőgép volt a legérdekesebb célpont, amellyel egysége valaha találkozott - írta meg az Orosz Hírek .

Elmondta, hogy az üteg két rakétát lőtt ki az F-16-ra, az első megrongálta a repülőgépet, a második pedig „megadta a végső csapást”.

„Sok időbe telt, mire felkészültünk erre a műveletre. Nyomon követtük és vártuk. Az ellenség azzal dicsekedett, hogy ezek a repülőgépek elpusztíthatatlanok. Kiderült, hogy ugyanúgy lezuhannak az égből, mint a többi” – mondta Szever. Nem árulta el, mikor történt az incidens.

Ukrajna 2024 augusztusában kezdte meg az F-16-osok átvételét, és azóta négy gép harci elvesztését erősítette meg hivatalosan.

A Business Insider szerint Kijev hivatalosan 44-et kapott az európai támogatói által ígért 87 repülőgépből.