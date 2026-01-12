2026. január 13., kedd

Előd

Külföld

Elpusztíthatatlannak hitték az ukránok, mégis megsemmisült

Az üteg két rakétát lőtt ki az F-16-ra

MH
 2026. január 12. hétfő. 9:55
A vasárnap a Rosszija 1 csatornának interjúban a „Szever” hívójelű parancsnok Vlagyimir Szolovjov újságírónak elmondta, hogy az amerikai gyártmányú repülőgép volt a legérdekesebb célpont, amellyel egysége valaha találkozott - írta meg az Orosz Hírek.

Elpusztíthatatlannak hitték az ukránok, mégis megsemmisült
Ilyen ukrán F-16-os vadászgépet lőtt le egy orosz Sz-300-as légvédelmi rakétarendszer
Fotó: AFP/NurPhoto/Nicolas Economou

Elmondta, hogy az üteg két rakétát lőtt ki az F-16-ra, az első megrongálta a repülőgépet, a második pedig „megadta a végső csapást”.

Objektum doboz

„Sok időbe telt, mire felkészültünk erre a műveletre. Nyomon követtük és vártuk. Az ellenség azzal dicsekedett, hogy ezek a repülőgépek elpusztíthatatlanok. Kiderült, hogy ugyanúgy lezuhannak az égből, mint a többi” – mondta Szever. Nem árulta el, mikor történt az incidens.

Ukrajna 2024 augusztusában kezdte meg az F-16-osok átvételét, és azóta négy gép harci elvesztését erősítette meg hivatalosan.

A Business Insider szerint Kijev hivatalosan 44-et kapott az európai támogatói által ígért 87 repülőgépből.

