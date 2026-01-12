Drónzáportól szenvedtek Kijevben

Oroszország ismét drónokkal támadta Kijevet. Robbanások és tűzvészek rázál meg a várost, miközben több ezer ember továbbra is fűtés nélkül maradt.

Oroszország hétfőn éjjel új támadási hullámot indított az ukrán főváros ellen. A Kyiv Independent szerint több drón csapott le Kijevre, robbanásokat és tűzvészt okozva. A lap beszámolója szerint helyi idő szerint 1:30 körül több robbanás hallatszott. Miután egy épületet eltaláltak a Szolomjanka kerületben, tűz ütött ki. A közösségi médiában megjelent videók a épületből lángoló tűzről készültek. A támadás következtében járművek is kigyulladtak.

Az ukrán légvédelem megpróbálta visszaverni a támadásokat. Ezt Timur Tkacsenko, Kijev katonai adminisztrációjának vezetője közölte a Reuters szerint.

További támadások bejelentése

Az ukrán légierő további támadásokra figyelmeztetett a kijevi régióban. Helyi idő szerint 3 óra után új drónhullámok indultak útnak. A támadások egy különösen nehéz időszakban érik a várost. Már január 9-én Oroszország nagyszabású rakétatámadással és dróncsapásokkal súlyosan megrongálta a főváros infrastruktúráját.

Több ezer ember fűtés nélkül

A támadás következményei továbbra is érezhetők. Kijevben több mint 1000 épületben még mindig nincs fűtés, miközben a hőmérséklet továbbra is fagypont alatt van. Vitalij Klicsko polgármester már a támadás után figyelmeztette a lakosokat, és azt tanácsolta nekik, hogy ha lehetséges, hagyják el a várost. „A helyzet továbbra is nehéz” – nyilatkozta Klicsko, és rámutatott, hogy a javítások még mindig folynak.

Remény a javulásra

Az ukrán kormány az energiaellátás helyreállításán dolgozik. Julija Sviridenko miniszterelnök bejelentette, hogy január 15-ig jelentős javulás várható. A helyzet azonban továbbra is feszült, mivel Oroszország más régiókat is támad az országban.

Oroszország nyilvánvalóan új fegyvereket is bevet. Január 9-én éjjel a lembergi régióban egy Oresnyik rakétát, egy közepes hatótávolságú ballisztikus rakétát lőttek ki. A támadások azt mutatják, hogy Moszkva továbbra is célzottan támadja a kritikus infrastruktúrát, hogy nyomást gyakoroljon Ukrajnára.